Insiste Donald Trump en que posee una 'perfecta salud'

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que toma una alta dosis de aspirina por 'superstición' y aseguró tener 'buena genética'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presumió nuevamente este viernes de tener una "perfecta salud" y haber obtenido las máximas calificaciones en una prueba cognitiva realizada recientemente por sus médicos oficiales.

"Los médicos de la Casa Blanca acaban de informar que gozo de 'PERFECTA SALUD' y que obtuve una calificación perfecta (es decir, respondí correctamente al 100 % de las preguntas) en mi examen cognitivo por tercera vez consecutiva, algo que ningún otro presidente ni vicepresidente anterior estuvo dispuesto a hacer", dijo Trump.

El mandatario insistió en una publicación en su red Truth Social en que cree "firmemente" que todos los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de EUA deberían estar obligados "a someterse a un examen cognitivo riguroso, significativo y confiable".

"¡Nuestro gran país no puede ser gobernado por personas 'estúpidas' o incompetentes!", concluyó el magnate, que padece insuficiencia venosa crónica, una afección común en personas de la tercera edad, aunque la Casa Blanca afirmó en julio pasado que gozaba de "excelente salud".

Trump, que cumplirá 80 años el próximo junio, se convirtió en 2024 en el candidato presidencial de mayor edad en ganar unas elecciones.

En una entrevista a The Wall Street Journal, publicada este jueves, afirmó que toma una alta dosis de aspirina por "superstición" porque, según dijo, "es buena para diluir la sangre", aunque reconoció que le provoca hematomas y admitió usar maquillaje en sus manos para ocultarlo.

El republicano atacó en numerosas ocasiones la capacidad cognitiva y física de su antecesor, el expresidente demócrata Joe Biden, al que llama el 'Dormilón' y acusa de utilizar un bolígrafo automático para firmar documentos importantes y de no tomar las decisiones durante su mandato, algo que este niega.

Recientemente, Trump se ha defendido de las críticas a los signos de fatiga reportados por medios como The New York Times, que narró en un artículo publicado el pasado noviembre como el presidente ha acortado su agenda y al parecer se ha quedado dormido durante varios eventos en el Despacho Oval, una marcada diferencia con su primer mandato (2017-2021).

"Habrá un día en que me falte energía, le pasa a todos, pero con UN EXAMEN FÍSICO PERFECTO Y UNA PRUEBA COGNITIVA COMPLETA ('que superé con excelencia') REALIZADOS RECIENTEMENTE, ¡ciertamente no es ahora!", aseguró entonces el mandatario.