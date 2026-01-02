Inicia Zohran Mamdani mandato como alcalde de Nueva York

El nuevo regidor defendió un gobierno demócrata socialista y prometió impulsar cambios en favor de la clase trabajadora

Zohran Mamdani inició este jueves su mandato como alcalde de Nueva York con un mensaje enfocado en mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, en particular de la clase trabajadora que impulsó su llegada al cargo. El nuevo regidor comenzó formalmente su gestión tras una jornada marcada por actos oficiales, discursos públicos y la presentación de las primeras líneas de su administración.

Durante la ceremonia pública realizada este jueves, a la que asistieron miles de personas entre ciudadanos, representantes políticos y figuras del ámbito cultural, Mamdani afirmó que encabezará un gobierno de izquierda con el objetivo de servir a toda la población de la ciudad. El acto se desarrolló como una señal de respaldo popular a una administración que inicia con altas expectativas.

Un mensaje de continuidad con sus promesas de campaña

Tras rendir protesta, el alcalde sostuvo que su administración buscará responder a las demandas sociales acumuladas en la ciudad, particularmente en temas relacionados con vivienda, transporte, salud mental y justicia social. Mamdani señaló que no reducirá los compromisos asumidos durante su campaña electoral y que su gobierno estará orientado a la acción.

En su mensaje, hizo referencia a la necesidad de recuperar la confianza ciudadana en las instituciones y a demostrar que un proyecto político de corte progresista puede traducirse en políticas públicas concretas. El alcalde subrayó que su mandato se desarrollará en un contexto complejo, marcado por tensiones económicas y sociales.

Perfil político y respaldo de figuras nacionales

Mamdani, de 34 años, llega a la alcaldía tras una trayectoria política acelerada que lo llevó de ser legislador estatal a convertirse en el principal responsable del gobierno de la ciudad más poblada del país. Su perfil ha sido identificado con los Demócratas Socialistas, corriente que ha ganado visibilidad en los últimos años.

El juramento fue guiado por el senador Bernie Sanders, una de las principales referencias políticas del nuevo alcalde, quien destacó la importancia de un gobierno que priorice a la mayoría de la población. Durante el acto también participaron líderes comunitarios y religiosos.

La congresista Alexandria Ocasio-Cortez inauguró la ceremonia pública y destacó el carácter histórico del momento, al señalar que Mamdani es el primer alcalde musulmán de Nueva York, así como el más joven en varias generaciones y el primer inmigrante en cerca de un siglo en ocupar el cargo.

Juramento con símbolos históricos y presencia familiar

El nuevo alcalde realizó el juramento utilizando coranes históricos, uno perteneciente al académico Arturo Schomburg y otro de su familia. Su esposa, Rama Duwaji, sostuvo uno de los textos sagrados durante el acto, convirtiéndose en la primera dama musulmana más joven de la ciudad.

La ceremonia incluyó la participación de líderes religiosos, entre ellos el imán Khalid Latif, quien llamó a mantener cercanía con las comunidades y atender las problemáticas sociales desde el contacto directo con la población.

La reunión privada de la madrugada

Previo al acto público, Zohran Mamdani tomó posesión en una ceremonia privada celebrada a la medianoche, acompañado únicamente por familiares cercanos. Este primer juramento marcó el inicio formal de su mandato antes de los eventos abiertos al público realizados horas después.

La doble ceremonia permitió al nuevo alcalde cumplir con los protocolos institucionales y, posteriormente, enviar un mensaje político más amplio ante la ciudadanía y los distintos sectores que siguen de cerca el arranque de su administración.

Primeros anuncios y prioridades de gobierno

En las primeras horas de su mandato, Mamdani anunció el nombramiento de Mike Flynn como responsable del área de Transportes y adelantó su intención de reformar el sistema fiscal de las propiedades. Asimismo, informó que trabaja en la creación de un departamento enfocado en salud mental, una de las demandas recurrentes en la ciudad.

El alcalde también convocó a su primera conferencia de prensa para este mismo jueves, pese a tratarse de un día festivo, con el objetivo de detallar las prioridades inmediatas de su gobierno.

Otros cargos y agenda institucional

Durante la ceremonia también rindieron protesta el Defensor del Pueblo, Jumaane Williams, y el contralor, Mark Levine, quienes tendrán funciones de supervisión y control sobre la administración municipal. Ambos coincidieron en la necesidad de avanzar en soluciones a la crisis de vivienda y en la protección de comunidades vulnerables.

La toma de posesión de Mamdani se desarrolló en un ambiente de movilización ciudadana y marcó el cierre de una campaña electoral que transformó el panorama político local. El nuevo alcalde concluyó su mensaje señalando que el inicio de su gestión representa apenas el comienzo de un proceso de cambio orientado a la población trabajadora de Nueva York.

