Inicia Trump limpieza de minas en Ormuz mientras negocia con Irán

El presidente señaló que la limpieza de minas se realiza como un “favor” a múltiples países que dependen del tránsito por esta vía.

El presidente de EUA, Donald Trump, aseguró que ya comenzó el proceso de limpieza de minas en el Estrecho de Ormuz, en medio del arranque de negociaciones de paz con Irán en Islamabad. La declaración ocurre en un contexto de alta tensión, pese al alto el fuego temporal anunciado recientemente.

El mandatario afirmó que esta operación busca reabrir una de las rutas marítimas más importantes del mundo, clave para el comercio energético global. Según explicó, la medida también responde a la presión internacional ante el bloqueo parcial provocado por el conflicto.

¿Por qué EUA interviene en el estrecho de Ormuz?

Trump señaló que la limpieza de minas se realiza como un “favor” a múltiples países que dependen del tránsito por esta vía, entre ellos China, Japón, Corea del Sur, Francia y Alemania. Afirmó que estas naciones no han actuado por falta de voluntad para intervenir directamente en la zona.

El estrecho de Ormuz es un punto estratégico por donde circula una parte significativa del petróleo mundial. Cualquier interrupción impacta de forma inmediata en los mercados internacionales y en los costos energéticos.

El presidente también había advertido previamente que su gobierno estaba dispuesto a abrir la ruta por la fuerza si las negociaciones con Irán no avanzaban, lo que elevó la presión en torno a las conversaciones diplomáticas.

Trump lanza críticas contra medios e Irán

Durante sus mensajes, Trump cuestionó la cobertura mediática del conflicto, al asegurar que existe una narrativa que favorece a Irán. Rechazó esa versión y afirmó que el país ha sufrido pérdidas significativas en su capacidad militar.

“Les encanta decir que Irán está ganando cuando, en realidad, todo el mundo sabe que están perdiendo, y perdiendo mucho”

El mandatario detalló que, según su postura, la Armada iraní, su Fuerza Aérea y sus sistemas de defensa han sido debilitados, además de señalar afectaciones en la infraestructura de misiles y drones.

Especulaciones generan presión sobre mercados

Trump también indicó que sigue de cerca el comportamiento de los precios de los fertilizantes, los cuales se han visto afectados por la guerra. Aseguró que no permitirá prácticas especulativas que afecten a los productores agrícolas de su país.

En paralelo, afirmó que numerosos buques petroleros se dirigen hacia EUA para cargar crudo, lo que, según su declaración, refleja la demanda internacional por el suministro estadounidense en medio del conflicto.

Estos movimientos ocurren mientras los mercados energéticos mantienen volatilidad ante la incertidumbre sobre la estabilidad en Medio Oriente.