Inhabilitan toma clandestina de combustible en Ecuador

El Ejército Ecuatoriano incautó un camión con más de dos mil galones de derivados de petróleo extraídos en el cantón El Triunfo.

En el marco de las operaciones de seguridad desarrolladas para la protección de los recursos estratégicos del Estado, elementos del Ejército Ecuatoriano neutralizaron una perforación ilegal a la infraestructura hidrocarburífera en el sector La Puntilla, perteneciente al cantón El Triunfo.

El hallazgo se concretó durante patrullajes de control y vigilancia realizados por las Fuerzas Armadas en la zona. En el sitio de la intervención, las autoridades militares detectaron una toma clandestina conectada directamente a la tubería del poliducto, la cual era utilizada para la extracción y comercialización ilícita de derivados del petróleo.

Como resultado de la operación, el personal militar aseguró una perforación clandestina junto a una válvula de 1 1/4 pulgadas soldada al poliducto y 20 metros de manguera de alta presión. Asimismo, se incautó un camión tanquero con capacidad de almacenamiento de 6,000 galones, en cuyo interior se lograron recuperar 2,300 galones de combustible extraído ilegalmente.

El material incautado y el vehículo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el inicio de las investigaciones correspondientes. Con estas acciones, las Fuerzas Armadas de Ecuador reafirmaron su compromiso de combatir el robo de hidrocarburos y salvaguardar la infraestructura estratégica nacional.