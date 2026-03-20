Ingresan a psiquiátrico a bloguero que llamó criminal a Putin

Tras la difusión de estos mensajes, el propio Remeslo confirmó a medios que su cuenta no había sido hackeada, respaldando así la autoría de las publicaciones.

El bloguero afín al Kremlin, Iliá Remeslo, fue internado en un hospital psiquiátrico luego de emitir fuertes críticas en redes sociales contra el presidente ruso, Vladímir Putin.

La clínica psiquiátrica número 3 de San Petersburgo confirmó que una persona con ese nombre se encuentra ingresada en sus instalaciones, de acuerdo con la información difundida.

El caso fue retomado por otros blogueros que respaldan la ofensiva militar en Ucrania, algunos de los cuales también han expresado posturas críticas hacia el mandatario ruso.

Mensajes contra Putin se viralizan

Las declaraciones de Remeslo, publicadas el miércoles en su canal de Telegram, se propagaron rápidamente debido a que el propio bloguero había sido hasta ahora un firme defensor de la política del Kremlin.

"Vladímir Putin no es un presidente legítimo. Putin debe dimitir y ser juzgado como criminal de guerra y ladrón"

Tras la difusión de estos mensajes, el propio Remeslo confirmó a medios que su cuenta no había sido hackeada, respaldando así la autoría de las publicaciones.

En sus críticas, atribuyó la llamada "operación militar especial" a decisiones personales del mandatario, además de cuestionar las restricciones en internet y advertir sobre un posible debilitamiento político del líder ruso.

Críticas y contexto político

El bloguero también señaló que el presidente tuvo oportunidades para mejorar las condiciones de vida en Rusia, pero optó por priorizar intereses personales y de su círculo cercano.

Su ingreso al hospital ocurrió poco después de que fuera criticado por el principal progagandista de este país Vladímir Soloviov, una de las principales voces mediáticas del gobierno.

Figura ligada a casos contra la oposición

Remeslo ganó notoriedad en el pasado por sus acusaciones contra el opositor Alexéi Navalni, quien falleció hace dos años en una prisión en el Ártico, en un caso que generó controversia internacional.

Incluso participó como testigo en el proceso judicial contra Navalni, realizado días antes del inicio del conflicto en Ucrania en febrero de 2022.