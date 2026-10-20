Inglaterra impondrá multas por poner música alta en los autobuses

Los pasajeros a los que se les pide que bajen el volumen pero se nieguen, serán bajados del autobús y, además, multados.

Las personas que escuchen música a todo volumen o miren videos sin auriculares mientras viajan en autobús en Inglaterra pueden afrontar una multa de 119 euros (2,458 pesos mexicanos) si se niegan a bajar el sonido, según unas nuevas directrices divulgadas este lunes por el Ministerio británico de Transporte.

En virtud de estos poderes a cargo de las autoridades locales -que aún deben recibir la firma oficial del Gobierno-, los pasajeros a los que se les pide que bajen el volumen pero se nieguen, serán bajados del autobús y, además, multados.

La medida tiene como objetivo atajar los comportamientos considerados antisociales, por lo que las autoridades ponen hoy en marcha una campaña para recordar a los usuarios que deben utilizar auriculares en los autobuses, bajo el lema "comparte el viaje, no el ruido", advirtiendo de que, de lo contrario, serán multados.

"Todos hemos estado alguna vez en un tren cuando alguien empieza a reproducir música o vídeos a todo volumen desde su teléfono. Es algo que pone de los nervios y puede arruinar el trayecto rápidamente. Por eso, lanzamos una campaña para recordar a los pasajeros que deben usar auriculares en los trenes", dijo el primer ministro, Andy Burnham.

"Es algo sencillo, pero que hará que los viajes sean un poco más agradables para todos", agregó Burnham a los medios.

Asimismo, la ministra de Transporte, Heidi Alexander, subrayó que conseguir pequeños cambios en el comportamiento de la gente pueden marcar la "diferencia" a la hora de viajar en transporte público.