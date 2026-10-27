El primer ministro de Canadá, Mark Carney, afirmó que las negociaciones comerciales con Estados Unidos (EUA) han registrado una ligera aceleración, aunque sostuvo que cualquier avance se debe a que Washington se ha acercado a las exigencias de Ottawa.

Las declaraciones se producen ocho días antes de las elecciones legislativas estadounidenses, en medio de señales de la Casa Blanca sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo. El asesor económico del gobierno de Donald Trump, Kevin Hassett, dejó entrever que ambos países podrían estar cerca de cerrar las negociaciones.

“En la medida en que se haya alcanzado algún avance, es porque Estados Unidos se está acercando a nuestra posición”, subrayó Carney.

Canadá mantiene sus condiciones en la negociación

Carney describió el movimiento en las conversaciones como una “muy, muy leve intensificación” y aseguró que su gobierno no ha modificado su postura. Por su parte, la oficina del ministro de Comercio canadiense, Dominic LeBlanc, informó que mantiene un “diálogo constructivo” con Washington.

Sin embargo, el primer ministro reconoció que no tiene certeza de que Trump respete un eventual acuerdo comercial. Al ser cuestionado sobre si el presidente estadounidense firmaría el pacto de manera definitiva, después de que Carney comparara anteriormente la firma de Washington con algo escrito “a lápiz”, respondió: “No lo sé”.

Las diferencias quedaron expuestas en agosto, cuando Canadá rechazó los términos propuestos por Washington pese a que ambas partes parecían estar cerca de un entendimiento. Carney afirmó entonces que la oferta cruzaba las “líneas rojas” de su país.

Posteriormente, Trump ordenó imponer aranceles de 50% a unos 20 mil millones de dólares en productos canadienses, lo que provocó represalias y restricciones comerciales adicionales por parte de Ottawa.

Trump anticipa un posible acuerdo comercial

El presidente estadounidense aseguró el viernes que eliminaría algunos de los aranceles de 50% aplicados a bienes canadienses, aunque al mismo tiempo anunció que establecería gravámenes sobre decenas de nuevos productos.

Dos días después, durante un acto de campaña en Michigan, Trump afirmó que Canadá estaba “dispuesto a darnos cualquier cosa en este momento” y sostuvo que un acuerdo podría concretarse “muy pronto”. En declaraciones a una televisora de Detroit, señaló que el pacto podría alcanzarse antes de las elecciones legislativas, aunque también reconoció que las negociaciones podrían prolongarse durante meses.

Las declaraciones reflejan las distintas perspectivas de ambos gobiernos: mientras Trump ha expresado confianza en la posibilidad de cerrar un acuerdo, Carney sostiene que Canadá no ha cambiado sus condiciones y mantiene dudas sobre el cumplimiento de un eventual compromiso.

Los aranceles entran en la discusión electoral

La disputa comercial también ha ganado presencia en las campañas al Senado de EUA. En Michigan, el candidato republicano Mike Rogers afirmó en un anuncio que Canadá “no es nuestro enemigo” y pidió poner fin a la guerra arancelaria.

En Maine, la senadora republicana Susan Collins presionó al gobierno de Trump para reducir los gravámenes sobre productos canadienses utilizados por agricultores y otras empresas. Washington anunció exenciones el viernes.

La discusión comercial se ha convertido así en un tema para candidatos que representan a estados y sectores económicos vinculados con el intercambio entre ambos países, en particular aquellos que dependen de insumos y mercancías provenientes de Canadá.

La energía influye en el déficit comercial de EUA

Trump ha cuestionado repetidamente el déficit comercial estadounidense con Canadá. Sin embargo, el intercambio energético influye de manera importante en esa diferencia: Washington compra millones de barriles de petróleo canadiense todos los días, generalmente con descuento.

Cuando se excluyen los productos energéticos, EUA registra un superávit comercial con Canadá, de acuerdo con la información presentada en el reporte. La relación entre ambos mercados también es relevante para la industria automotriz, otro de los sectores en el centro de las diferencias.

Trump busca que las empresas automotrices trasladen sus operaciones de Canadá a territorio estadounidense. La propuesta representa un desafío para una industria que durante décadas ha mantenido una fuerte integración productiva a ambos lados de la frontera.

Carney busca diversificar las exportaciones canadienses

Las amenazas arancelarias de Trump y sus reiteradas declaraciones sobre convertir a Canadá en el estado 51 de EUA han llevado al gobierno de Carney a buscar nuevos mercados para reducir su dependencia comercial de Washington.

El primer ministro canadiense ha planteado el objetivo de duplicar las exportaciones de Canadá hacia mercados distintos de EUA durante la próxima década.

Como parte de esa estrategia, Carney recibirá el jueves y viernes en Montreal a altos funcionarios de la Unión Europea para impulsar los vínculos económicos y de seguridad entre ambas partes.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha propuesto convertir a Canadá en el primer miembro asociado de la Unión Europea, un estatus que todavía no ha sido definido. La iniciativa abre otra vía para fortalecer la relación entre Ottawa y sus socios europeos mientras continúan las negociaciones comerciales con Washington.