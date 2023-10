¿Infiel? Mujer viaja para sorprender a novio y se viraliza

Esta semana retomaron un polémico video en TikTok que ha causado que los usuarios saquen una teoría en común: hay una infidelidad.

El video trata de una mujer que viajó 2,000 kilómetros desde Tenerife, en donde ella vive, hasta Madrid para darle una sorpresa a su novio con quien tiene una relación a distancia.

Sin embargo, la reacción del novio como del resto de los amigos de este en un restaurante al verla entrar, generó controversia y los usuarios creen que el joven está escondiendo algo.

"POV: Tu novia vive a 2000 km de distancia y te visita de sorpresa", dice el texto que acompaña al video publicado por el propio novio identificado como Antonio Álvarez en su cuenta de TikTok.

La novia entra al restaurante en donde su novio se encontraba en una mesa grande acompañado de amigos y amigas.

Primero la saluda un joven, luego se levanta otro hombre para saludarla, no sin antes voltear a ver a su amigo que permanece sentado y muy sorprendido.

Finalmente, el novio se levanta para dirigirse hacia la joven a quien le corresponde con un beso en la boca y después se funden en un emotivo abrazo y los amigos aplauden.

Hasta aquí todo parece normal y hasta emotivo, pero los usuarios y expertos 'detectives' vieron varias 'banderas rojas' y le escribieron a la novia: "amiga, date cuenta".

A continuación mencionaremos algunas de estas actitudes que llamaron la atención de los usuarios.

La primera fue la reacción del novio que se mostró realmente sorprendido.

La segunda, fue la actitud de una mujer vestida de negro que estaba sentada junto a él, y que tosió al ver a la novia, esto fue visto como una forma de nerviosismo. Además, cuando la pareja se abraza la mujer voltea hacia otro lado y se toma fotos con su celular.

La tercera es que varios amigos voltearon a ver a la mujer de negro que estaba junto a él cuando la pareja se abrazó.

Otras de las reacciones que llamó la atención, fue la del joven de camisa blanca que levanta las cejas al ver a la novia y permanece con los brazos cruzados, aseguran que se sentía incómodo.

El video se viralizó alcanzando 7.2 millones de reproducciones en la plataforma de videos china.

Los usuarios especularon que el hombre le estaba siendo infiel con la mujer de negro que estaba sentada junto a él, o al menos que ella estaba interesada en él, por lo que al ver a la novia, no le hizo mucha gracia.

Otros más descartaron esta teoría, pero consideraron que el joven de camisa blanca realmente se trataba de su novio, por eso se mostró incómodo.

En lo que sí coincidieron los usuarios fue en alertar a la novia para que terminara esta relación a distancia por las múltiples 'banderas rojas' que según ellos detectaron, además de que otros más se mostraron incrédulos con las relaciones a distancia.

Debido a la cantidad de usuarios que estaban comentando sobre el video, Antonio prefirió desactivar los comentarios, pero en otro video aprovechó para responder a quienes le dijeron que no se veía muy contento de ver a su novia entrando al restaurante y esto dijo:

"No es que no estuviese contento, literalmente estaba en shock, ver a la persona que quieres mucho antes de lo que esperas no tiene precio. Ojalá todos tengáis la suerte de tener a alguien como ella en vuestra vida y más estando en una relación a distancia", escribió.

El video llegó hasta la experta en lenguaje corporal, Maryfer Centeno, quien 'desmenuzó' cada reacción de los protagonistas.

Hasta el momento se desconocen las redes sociales de la novia y los usuarios externaron sus deseos de que la mujer termine la relación.

Comentarios