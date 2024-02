¡Indignante! Niños narran cómo los quemaban sus padres

Gran conmoción causaron las imágenes de dos menores que fueron rescatados por la Policía de Colombia qué eran víctimas de maltratos físicos causados por sus padres.

La captura de la pareja y rescate de los menores se llevó a cabo el 30 de enero en un domicilio del municipio de Santa Rosa de Cabal, después de que un familiar qué los había visitado evidenció los maltratos en los cuerpos de los menores y denunció a las autoridades.

Y recientemente se hizo público el video de los niños diciéndole a la Policía lo que les hacía su papá, generó más indignación en la sociedad.

Mientras los uniformados se disponían a leerle sus derechos a la madre, los niños revelaron los maltratos que sufrían por parte de su padrastro.

“Me quemó la mano, Daniel, me quemó la mano” y “Vea policía”, dijo la menor cuando observó la presencia de los uniformados.

Al fondo se encontraba su hermanito, que estaba amarrado de las manos por detrás de la espalda.

De manera inmediata, una funcionaria le pregunta a la mujer por qué el menor se encuentra amarrado, pero la madre no responde, por lo que el pequeño insiste en mostrarle a los policías las heridas que le había provocado su padrastro.

"Eso que me hizo papá, me dolió… A mí todos los días me pegan en el cuerpo", le repitió en varias ocasiones la niña a los policías.

En uno de los momentos más desgarradores de la grabación, el niño levanta su camisa y muestra los golpes que había recibido por parte de su padrastro.

La funcionaría le dice a la madre de los menores que si tiene algún familiar puede llamarlo para informarle el lugar al que serían llevados los niños, mientras ella sería capturada junto a su pareja, que ya se encontraba en una estación de policía.

La Fiscalía imputó a la mujer los delitos de tortura agravada y lesiones personales en calidad de cómplice; mientras el padrastro de los niños fue acusado de la misma forma, pero en calidad de autor; ninguno de los dos acepto los cargos.

Comentarios