¡Indignante! Maestra de kínder golpea a niña de 3 años

Un video que muestra el momento en que una maestra de preescolar golpea a una niña de tres años en el salón de clases está causando conmoción en la comunidad en Francia.

Los hechos se registraron el pasado 3 de septiembre del año en curso, un día después del inicio a clases de la alumna, en una escuela pública de preescolar del barrio XV de París, uno de los más acomodados de la capital.

En el video que circula en redes sociales, de casi un minuto y que ha consternado a la comunidad, se ve a la docente golpeando en la espalda a una niña que estaba llorando porque era su primer día en la escuela. Luego, lleva a la niña a un rincón que sigue llorando. Además, la maestra le rocía un líquido a la niña y le pregunta '¿eso se siente bien?'.

De manera increíble, el suceso fue grabado por una madre que se encontraba en el salón de clases, no se sabe si la maestra no se dio cuenta de su presencia o no le importó golpear a la menor delante de ella. Además en el salón había otros pequeños que presenciaron con terror lo ocurrido.

La pequeña acababa de ingresar este año en la escuela, que en Francia es obligatoria a partir de los 3 años.

Después de viralizarse el video, el Gobierno francés aseguró sentirse "avergonzado" por la agresión.

"Este tipo de violencia no es aceptable para nuestra escuela, es una vergüenza para la propia escuela. He pedido la suspensión de la profesora, a la que se le ha abierto un proceso disciplinario", declaró la ministra de Educación, Nicole Belloubet.

La maestra fue suspendida de sus funciones y su abogado afirmó a medios locales que su clienta "lamenta profundamente lo sucedido".

La niña fue examinada por un médico, quien constató que tiene "un daño psicológico" porque ha dejado de mirar a los ojos de las personas.

La familia ya ha presentado una denuncia contra la profesora por violencia agravada sobre una persona vulnerable sucedida en un establecimiento escolar y por parte de una persona con misión de servicio público.

