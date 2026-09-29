Indignación en EUA por presunta violación grupal en universidad

Una estudiante de Cornell denunció una presunta violación grupal ocurrida en 2024 y las autoridades reabrieron la investigación penal.

Una presunta violación grupal a una estudiante en la Universidad de Cornell en Ithaca (Nueva York) ocurrida en 2024 y revelada en una reciente demanda civil ha causado tal indignación en Estados Unidos que las autoridades han reabierto la investigación penal.

El abuso salió a la luz después de que la víctima, no identificada y que tenía 20 años, alegara este 18 de septiembre que fue drogada, agredida y violada en grupo por siete estudiantes de una fraternidad de Cornell y acusara a la institución de no protegerla y no imponerles suficiente castigo.

La denuncia de 100 páginas indica que estaba borracha cuando un amigo y otro hombre la presionaron para consumir ketamina, y tras una presunta primera agresión sexual, invitaron a otros por un grupo de Snapchat a participar en más abusos, según una captura de pantalla.

La mujer indicó en la denuncia que estaba "incapacitada" para dar su consentimiento, que rechazó los avances y que los abusos sexuales se alargaron durante horas hasta que "perdió la conciencia".

El fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, anunció este lunes la reapertura de la investigación penal para presentar el caso ante un gran jurado, y se justificó en que en la declaración de la víctima "no había evidencia de una falta de consentimiento".

Van Houten aseguró que la "credibilidad de la mujer, que describió los hechos en atroz detalle, nunca estuvo en cuestión", y calificó la conducta de los hombres como "asquerosa y moralmente reprensible" pero señaló que una acusación se debe basar en "pruebas" y no en la "opinión pública basada en información falsa".

Incluyó parte de la declaración de la mujer de 2024, donde relata que accedió a tener un encuentro sexual con un amigo y otro hombre estando borracha, tras lo que llegaron más hombres que consumieron drogas sobre su cuerpo y le ofrecieron a ella hasta estar "extremadamente drogada".

"No obstante, reconociendo que el proceso de sanar un trauma es personal y diferente para cada humano, mi oficina ha reabierto esta investigación", indicó el fiscal, señalando que el gran jurado considerará el testimonio de la mujer y "cualquier nueva evidencia aportada por las alegaciones en la demanda civil".

La Universidad de Cornell, por su parte, dijo este lunes que apoya la decisión de que "la historia de la víctima" sea escuchada "por un gran jurado penal" y subrayó que tras su denuncia de 2024, hizo una investigación que resultó en "expulsiones y suspensiones", y vetó a esa fraternidad del campus.