India sufre golpe bursátil tras aranceles extra de Estados Unidos

Las bolsas indias abrieron con pérdidas tras el anuncio de EU. de un nuevo arancel del 25% a importaciones; sectores tech, pharma y autos, los más afectados

Los gigantes tecnológicos y farmacéuticos de la India, junto a otros sectores clave de exportación, abrieron con pérdidas en las bolsas este jueves, como reacción a la decisión del presidente de EU., Donald Trump, de imponer un arancel adicional del 25% a las importaciones del país asiático.

Este nuevo gravamen se suma al ya anunciado de otro 25% y, en la práctica, eleva la imposición hasta un 50%, encareciendo la entrada de productos indios al mercado estadounidense, su principal socio comercial.

A primera hora, el índice Nifty IT, un barómetro que mide el rendimiento de las mayores empresas de servicios tecnológicos del país, un sector muy dependiente de los contratos con clientes norteamericanos, lideraba las pérdidas con una caída del 1.7 %. Pesos pesados como Infosys y Tech Mahindra retrocedían más de un 2%.

Una situación similar vivía el Nifty Pharma, el índice que representa a la potente industria farmacéutica india, conocida como la "farmacia del mundo" y gran exportadora de medicamentos genéricos a Estados Unidos, que cedía un 2%, arrastrado por empresas como Sun Pharma.

Asimismo, los fabricantes de componentes de automoción, como Tata Motors, también se encontraban entre los valores más castigados.

Aunque marginales, las pérdidas alcanzaron otros indicadores como el Sensex, índice de referencia de la Bolsa de Bombay (BSE) que agrupa a sus 30 empresas más grandes y representativas; llegó a caer más de 400 puntos, lo que representa un descenso inicial de aproximadamente un 0.5%.

Por su parte, el Nifty 50, principal indicador de la Bolsa Nacional de la India (NSE) que representa a las 50 compañías más importantes del país, cayó por debajo del umbral de los 24.500 puntos, con un retroceso del 0.31% en los primeros minutos de la sesión.