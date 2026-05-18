India recibe 20,000 toneladas de gas tras tensión en Ormuz

Un buque con 20 mil toneladas de GLP llegó a Gujarat luego de cruzar el estratégico estrecho de Ormuz en medio de la crisis bélica en Oriente Medio

Un buque mercante con 20 mil toneladas métricas de gas licuado de petróleo (GLP) arribó al puerto de Kandla, en el estado indio de Gujarat, después de atravesar con éxito el estratégico estrecho de Ormuz en medio de crecientes tensiones geopolíticas en Oriente Medio.

La embarcación MV SYMI, con bandera de las Islas Marshall, partió desde Catar y llegó a la Autoridad Portuaria de Deendayal el sábado por la noche, tras completar el cruce marítimo el pasado 13 de mayo.

Ormuz sigue bajo presión internacional

El estrecho de Ormuz continúa siendo uno de los puntos más sensibles para el comercio energético mundial, debido a la crisis regional y la fragilidad del alto el fuego vigente desde abril.

Desde marzo, al menos trece embarcaciones con bandera indiaincluyendo doce buques de GLP y un petrolero de crudo, han logrado cruzar esta arteria marítima, fundamental para garantizar el suministro energético de India.

Frente a la incertidumbre global, el primer ministro Narendra Modi llamó recientemente a la población india a disminuir el consumo de gasolina y reducir la dependencia de importaciones, buscando proteger la economía nacional del impacto de posibles aumentos en los precios internacionales de energía.

En paralelo, Irán responsabilizó este domingo a Estados Unidos e Israel por el deterioro de la seguridad en rutas energéticas internacionales, mientras persisten negociaciones estancadas entre Teherán y Washington.