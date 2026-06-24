Indagan posible vínculo 'incel' en tiroteo de Montreal

Las autoridades canadienses investigan si el ataque que dejó tres muertos en Montreal estuvo motivado por la ideología misógina 'incel'

Las autoridades de Canadá avanzan en la investigación del tiroteo registrado en la ciudad de Montreal, donde murieron un policía, un civil y el presunto atacante. Entre las principales líneas de investigación figura un posible vínculo del agresor con la ideología misógina conocida como 'incel'.

La Policía de Montreal confirmó la identidad del agente fallecido como Mohamed Lamine Benredouane, de 34 años, quien formaba parte de la corporación desde 2021.

La segunda víctima mortal fue identificada como Michael Moshe Mizrahi, un ciudadano israelí de 68 años.

El ataque ocurrió durante una respuesta policial

Los hechos ocurrieron la mañana del lunes en las inmediaciones del hotel Hilton Garden Inn, ubicado en el oeste de Montreal. De acuerdo con las autoridades, los agentes acudieron al lugar tras recibir un reporte sobre un hombre que exhibía un arma desde una ventana del edificio.

Al arribar al sitio, los oficiales fueron recibidos con disparos por un individuo armado con un rifle, lo que derivó en un intercambio de fuego en el que el sospechoso perdió la vida.

Además de las tres personas fallecidas, una agente resultó gravemente herida, aunque permanece estable, mientras que un civil sufrió lesiones menores.

Aunque la Policía no ha revelado oficialmente la identidad del atacante, diversos medios canadienses señalaron que se trataría de Seth Hatfield, residente de la provincia de Alberta.

Según esas versiones, el presunto agresor habría difundido antes del ataque un manifiesto de 104 páginas con referencias a la ideología 'incel', además de mensajes misóginos, críticas al capitalismo y ataques contra las fuerzas del orden.

El ministro de Seguridad Pública de Quebec, Ian Lafrenière, indicó que distintas agencias de seguridad, incluida la Policía Montada de Canadá, participaron en el análisis del caso y concluyeron, por el momento, que el ataque no reúne las características para ser considerado un acto de terrorismo.