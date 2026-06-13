Indagan '8647' en césped de la Explanada Nacional de Washington

Previamente han señalado que la frase podría interpretarse como una referencia inapropiada o una posible incitación a la violencia contra Trump.

Las autoridades federales de Estados Unidos investigan la aparición de la inscripción "8647" en una zona de césped de Explanada Nacional, en Washington, un espacio emblemático que en las próximas semanas será sede de actividades relacionadas con el 250 aniversario de la independencia del país.

La Policía de Parques de Estados Unidos confirmó la apertura de una investigación para determinar el origen de las marcas observadas cerca del Monumento a la Segunda Guerra Mundial. El hallazgo fue detectado por un fotógrafo de Reuters que se encontraba en el Monumento a Washington y observó los números trazados sobre el terreno.

The US Department of the Interior said it's ‌investigating what appeared to be a large tracing of the numbers '8647' into the grounds of the National Mall in Washington, D.C. The meaning of the numbers has drawn varied interpretations https://t.co/84ijys0X4m pic.twitter.com/Fs31ZKffG9 — Reuters (@Reuters) June 11, 2026

El significado detrás de "8647"

La expresión "8647" ha sido utilizada en algunos sectores críticos del presidente Donald Trump como una forma de protesta contra su administración. El número combina el término coloquial "86", empleado en el ámbito de la restauración para referirse a eliminar o deshacerse de algo, con el número 47, en alusión a Trump como el presidente número 47 de Estados Unidos.

Aliados del mandatario y representantes del Departamento de Justicia han señalado previamente que la frase podría interpretarse como una referencia inapropiada o una posible incitación a la violencia, aunque el significado sigue siendo objeto de debate.

Autoridades acudieron al lugar

Tras el reporte, elementos de la Policía de Parques y miembros de la Guardia Nacional acudieron al área para inspeccionar el sitio. Hasta el momento no se ha informado cómo fueron realizadas las marcas ni si se trató de daños permanentes al césped.

Las zonas afectadas presentaban un color marrón que contrastaba con el césped verde de los alrededores. Ni el Servicio de Parques Nacionales ni la Casa Blanca habían emitido comentarios oficiales sobre el incidente al cierre de esta edición.