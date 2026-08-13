Incrementan a 240 muertos por sismo de magnitud 7.4 en Colombia

Autoridades de cuatro departamentos se encuentran en la búsqueda de sobrevivientes debido a que son decenas de personas que permanecen desaparecidas

Al menos 240 personas murieron a causa del terremoto de magnitud 7.4 que azotó a Colombia, según el balance de distintas autoridades regionales.

El departamento más afectado es el Valle del Cauca, al contabilizar 130 fallecidos, de los cuales 95 fueron contabilizados en Cali, su capital, y otros 35 en los demás municipios de la zona.

De acuerdo con el alcalde de Cali, Alejandro Eder, quien agregó que además hay bajo los escombros "239 personas atrapadas, 56 edificios colapsados".

"Desafortunadamente tenemos para reportar 95 muertes; ese es el conteo de esta mañana. Tenemos 949 personas heridas y 86 personas rescatadas".

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, indicó que en su departamento, donde pueblos enteros sufrieron la devastación por el terremoto.

Seguimos trabajando articuladamente con el presidente @ABDELAESPRIELLA y todo el Gobierno Nacional para atender esta emergencia, garantizar ayudas a las familias afectadas, fortalecer las labores de rescate y recuperar la conectividad del Valle.



En el PMU consolidamos el… pic.twitter.com/TvIdiV4Jz8 — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) August 11, 2026 En Risaralda, se reportan al menos 90 personas fallecidas, incluida Pereira. Mientras que 14 personas perdieron la vida en el departamento del Chocó, según informaron sus respectivas autoridades. La gobernadora Nuvia Carolina Córdoba-Nuri informó además de 138 personas heridas y cinco desaparecidas, así como "afectaciones en el fluido eléctrico y en los servicios de telefonía y comunicaciones en diferentes zonas del departamento". Por su parte, la Gobernación de Caldas, también en la zona cafetera, contabilizaba hasta la tarde del lunes seis personas fallecidas, 76 heridas y más de 1,300 viviendas afectadas. En el único balance de la tragedia hecho por el Gobierno nacional, el lunes al mediodía, informó de 111 personas muertas, y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).