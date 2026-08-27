Incrementa a 160 los fallecidos por riada en Nepal

El informe indicó que las cifras de muertos y heridos aún estaban siendo corroboradas, mientras los equipos de emergencia mantenían las labores de búsqueda

Al menos 160 perdieron la vida y más de 700 continúan desaparecidos tras la riada registrada durante las primeras horas de este miércoles en la frontera entre Nepal y el Tíbet, China.

Autoridades señalaron que la mayor parte de las víctimas confirmadas hasta ahora se concentra en Nepal, donde se registraron 157 víctimas, mientras que los tres restantes son de China.

El tercer balance de la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA) donde se detalló que permanecen sin contacto con:

384 turistas

291 extranjeros

93 nepalíes

44 miembros del Ejército

28 policías

13 efectivos de la Fuerza Armada de Policía

60 trabajadores de distintos proyectos hidroeléctricos

En Nepal, la riada afectó principalmente al distrito de Rasuwa, en el norte del país. Durante las primeras horas del miércoles, el agua llegó a las localidades de Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, ubicadas cerca de uno de los principales cruces terrestres entre Nepal y el Tíbet.

China reporta tres personas fallecidas y 265 desaparecidas

Por otra parte, autoridades de China reportaron tres personas fallecidas y 265 desaparecidas en el condado tibetano de Gyirong, de acuerdo con un balance preliminar difundido por una cadena estatal.

El informe indicó que las cifras de muertos y heridos aún estaban siendo corroboradas, mientras los equipos de emergencia mantenían las labores de búsqueda y rescate.

La fuerza del fenómeno provocó daños en al menos 80 puentes, de los cuales 35 eran vehiculares y 45 colgantes, además de afectar alrededor de 40 kilómetros de carreteras, instalaciones hidroeléctricas y otras obras de infraestructura. Las afectaciones complicaron el desplazamiento de los equipos de rescate hacia varias comunidades.

El ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, explicó que las primeras investigaciones sugieren que un sismo ocurrido durante la mañana pudo haber generado un importante deslizamiento de tierra. El movimiento habría obstruido temporalmente el cauce de un río en territorio tibetano y, posteriormente, la acumulación de agua habría provocado la crecida.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó inicialmente sobre un terremoto de magnitud 4.4, registrado a las 02:52 GMT. Posteriormente, el organismo reclasificó el fenómeno como un deslizamiento de magnitud 5.2, con epicentro ubicado aproximadamente 55 kilómetros al noroeste de Kodari, en Nepal.