Incineran más de 11 toneladas de marihuana en Paraguay

Como parte de una estrategia para reforzar la seguridad en la frontera compartida con Brasil y Argentina, militares decomisaron e incineraron esta droga

Militares incautaron un total de 11.2 toneladas de marihuana durante un patrullaje realizado en campamentos instalados en el departamento de Amambay, Paraguay.

Autoridades aseguraron la droga para después incinerarla en la zona conocida como Cachimbo, ante la presencia de la fiscal antinarcóticos Rosana Coronel.

De acuerdo con el comunicado, 10 toneladas de la droga estaban picadas y distribuidas en bolsas, mientras que el resto se encontraba prensada.

Estas acciones forman parte de la "Operación Escudo Guaraní", la cual prevé la movilización de más de 4,000 militares en las fronteras compartidas con Brasil y Argentina, con el fin de reforzar la vigilancia contra amenazas del crimen organizado y el terrorismo.