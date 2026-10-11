Incineran 15 mil matas de mariguana en el norte de Guatemala

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, adscritos a la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), asestaron un duro golpe al narcotráfico tras localizar y destruir una extensa plantación de marihuana en el departamento de Petén.

PNC destruye más de 15 mil matas de marihuana En un sector montañoso del caserío Ixmucané, Las Cruces, Petén, policías de la #SGAIA, localizaron y erradicaron una plantación de 15 mil 143 matas de marihuana, con un avalúo estimado en Q7 millones 571 mil 500. #ProtegerYServir https://t.co/goFaBNFlwm — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 11, 2026

El operativo policial se desplegó en una zona montañosa del caserío Ixmucané, ubicado en el municipio de Las Cruces, donde las fuerzas de seguridad antinarcóticas ubicaron el cultivo ilícito para su posterior erradicación e incineración en el lugar.

Detalle del decomiso y avalúo financiero

Durante las tareas de conteo y destrucción, las autoridades contabilizaron un total de 15 mil 143 matas de marihuana. De acuerdo con el reporte oficial emitido por la PNC, el cargamento destruido representa una importante afectación a las finanzas de las estructuras criminales de la región, debido a que las 15,143 plantas de marihuana tienen un avalúo estimado de Q7 millones 571 mil 500 quetzales, las cuales fueron retiradas de circulación al incautarlas e incinerarlas.

Con estas acciones en el norte del país centroamericano, la PNC y la SGAIA reafirmaron su compromiso en la lucha contra la producción y el tráfico de sustancias ilícitas en las zonas rurales del territorio guatemalteco.