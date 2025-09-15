Incidentes en 'La Vuelta' dejan 22 policías heridos en España

Los ciclistas no lograron concluir el circuito debido a que decenas de manifestantes se concentraron 56 kilómetros antes de la meta

La final de 'La Vuelta' en España se vio interrumpida con diversas protestas propalestinas en las calles de Madrid, las cuales, dejaron al menos 22 policías heridos.

Los lesionados presentaron diversas contusiones por el lanzamiento de vallas y objetos durante las manifestaciones.

Fuentes policiales indicaron que dos personas fueron detenidas por realizar desórdenes públicos en distintos puntos de la ciudad.

Dichas protestas se muestran en contra de la ofensiva israelí en Gaza, misma que ha obligado a suspender la última etapa de 'La Vuelta'.

La sociedad europea está completamente perdida, creo que ya no hay vuelta atrás. En cuestión de décadas se convertirán todos en países musulmanes.



Esto ha pasado en España. Han suspendido el mayor evento de ciclismo porque había corredores judíos. pic.twitter.com/56E4Tp3TXD — Agustín Antonetti (@agusantonetti) September 14, 2025

Pese al fuerte dispositivo policial conformado con más de 1,100 agentes y 400 guardias civiles, los ciclistas no lograron llegar a la meta debido a que 56 kilómetro del final de la etapa se encontraban los manifestantes.

Cuando los agentes de la policía intentaron despejar el recorrido de los ciclistas, algunos manifestantes comenzaron a lanzar vallas de seguridad y otros objetos contra los elementos.

Horas después de cancelar el evento, centenares de manifestantes siguieron en las calles de Madrid, donde se viven momentos de tensión cuando fueron blanco de disparos con pelotas de goma.