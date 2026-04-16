Incendios forestales en Cuba arrasan más de 600 hectáreas

En lo que va del año, se han registrado 39 incendios forestales en Pinar del Río, con una afectación total de 197.6 hectáreas

La provincia de Pinar del Río, en el occidente de Cuba, enfrenta una situación crítica por la presencia de dos incendios forestales activos que en conjunto han consumido alrededor de 600 hectáreas de bosques, mientras brigadas especializadas continúan con las labores para contenerlos.

Fuego en zona montañosa concentra mayor afectación

El siniestro de mayor magnitud se originó el pasado viernes en la zona de La Lanza, ubicada en el municipio de Minas de Matahambre, donde ha arrasado aproximadamente 540 hectáreas.

De acuerdo con autoridades del Cuerpo de Guardabosques, el combate al fuego se ha enfocado principalmente durante las tardes y noches, cuando las condiciones climáticas como la disminución del viento y la temperatura permiten avanzar en las tareas de contención.

En estas labores participan brigadas forestales, personal especializado y trabajadores de una empresa minera local, apoyados con equipos mecanizados para frenar el avance de las llamas.

Especialistas han advertido que la intensa sequía, el terreno montañoso y la acumulación de material combustible ligero, como maleza y hojas de pino, han dificultado significativamente las labores de control.

Estos factores han favorecido la propagación del fuego y representan un desafío adicional para los equipos desplegados en la zona.

Segundo incendio se mantiene activo en la región

A este escenario se suma otro incendio iniciado el 13 de abril en la zona de La Güira, entre los municipios de Minas de Matahambre y San Juan y Martínez, el cual ha afectado cerca de 60 hectáreas.

En este punto, fuerzas conjuntas también trabajan para evitar que el fuego se extienda hacia áreas cercanas y agrave la situación en la región.

En lo que va del año, se han registrado 39 incendios forestales en Pinar del Río, con una afectación total de 197.6 hectáreas, según reportes oficiales.

La provincia destaca por su alta cobertura forestal, con más de 411 mil hectáreas de bosques, lo que equivale a cerca del 48% de su territorio, situándola entre las regiones con mayor superficie arbolada del país.

Autoridades advierten que el periodo de mayor riesgo de incendios en Cuba se concentra entre enero y mayo, coincidiendo con la temporada seca, siendo marzo y abril los meses con mayor incidencia histórica.

Aunque la mayoría de los siniestros se presentan en este lapso, las condiciones climáticas pueden extender el riesgo hasta el verano, especialmente si persiste la falta de lluvias.