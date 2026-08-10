Incendios forestales en Canadá y EUA provocan megaevacuaciones

En Estados Unidos, bomberos combaten tres incendios en el área de Spokane, Washington, desde hace más de una semana; en Canadá, ya suman 20,000 evacuados

Los incendios forestales que ardían en el oeste de Canadá y Estados Unidos el domingo mantenían a la población en vilo, esperando eventuales órdenes de evacuación. Algunos ya habían tenido que dejar sus casas sin saber qué hallarían al volver.

Más de 20.000 individuos en el occidente de Canadá se vieron forzados a evacuar localidades situadas a lo largo del lago Okanagan, en la Columbia Británica, durante el fin de semana, debido a un incendio forestal que se expandía rápidamente y arrasaba hogares, lo que obligó a rescatar por aire a decenas de personas.

En la zona de Spokane, en Washington, bomberos luchan contra tres incendios desde hace más de una semana y siguen limpiando cerca de las líneas de contención.

Laurie Allen, del norte de Spokane, dejó la semana pasada su hogar en Nine Mile Falls junto a su marido, su perro y dos gatos debido a la proximidad de un incendio forestal. El domingo los accesos a su vecindario estaban cerrados, pero él comentó que un amigo le había dicho que su casa estaba íntegra, a pesar de estar cubierta de cenizas.