Incendios en Francia obligan a evacuar a 200 mil personas

El primer ministro Sébastien Lecornu convocó una nueva célula interministerial de crisis y advirtió que las siguientes horas podrían ser especialmente difíciles

Francia enfrenta una emergencia forestal sin precedentes, con cerca de 98 mil hectáreas consumidas por el fuego desde el inicio de 2026 y aproximadamente 200 mil personas evacuadas en el suroeste del país. La principal preocupación se concentra en Gironda, donde el incendio continúa avanzando en dirección a Burdeos.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, reconoció que la superficie afectada representa un récord histórico para el país. Las llamas se encontraban a unos 30 kilómetros de Burdeos y obligaron a ampliar las evacuaciones hacia localidades y sectores de su área metropolitana.

Gironda concentra la mayoría de las evacuaciones

El incendio originado el miércoles en las inmediaciones de la turística bahía de Arcachón había recorrido alrededor de 32 mil 700 hectáreas y mantenía evacuadas a 167 mil personas, de acuerdo con el balance de las autoridades regionales.

La prefecta de Gironda, Sophie Brocas, informó que el fuego perdió algo de intensidad debido al descenso de las temperaturas y al aumento de la humedad, aunque advirtió que los cambios en la dirección del viento podrían complicar nuevamente las labores de contención.

Durante su avance entre el viernes y el sábado, el incendio desarrolló un comportamiento similar al de una “tormenta de fuego”, con corrientes de aire propias y cambios difíciles de anticipar. Este fenómeno aceleró la propagación de las llamas y obligó a realizar desalojos preventivos.

Hasta el momento, 140 viviendas han sido destruidas. Por la noche, otros 8 mil habitantes recibieron instrucciones de abandonar sus hogares en la localidad de Marcheprime y en tres barrios del municipio de Cestas.

Francia refuerza el operativo con militares y aeronaves

Unos 1,500 bomberos trabajan en Gironda con el respaldo de las Fuerzas Armadas, cuyo despliegue aumentará hasta alcanzar 1,500 efectivos. Los militares colaborarán en las evacuaciones, la vigilancia de viviendas desocupadas y la protección de instalaciones industriales.

El operativo también contempla apoyo médico, transporte, espacios de alojamiento y distribución de agua y camas de campaña. Unidades de ingeniería emplearán excavadoras y bulldozers para abrir caminos forestales y facilitar el acceso de los equipos de emergencia.

En las labores aéreas participan 18 aeronaves de distintos tipos, además de un avión militar A400M adaptado para lanzar hasta 20 toneladas de retardante. Su incorporación estaba prevista para días posteriores, pero el Gobierno decidió adelantarla ante la gravedad de la emergencia.

El primer ministro Sébastien Lecornu convocó una nueva célula interministerial de crisis y advirtió que las siguientes horas podrían ser especialmente difíciles por las condiciones meteorológicas.

Las autoridades también detuvieron a tres personas por hechos presuntamente relacionados con incendios en la región. Dos hombres fueron arrestados por lanzar fuegos artificiales al sur de la bahía de Arcachón, mientras otro fue señalado por prender fuego a arbustos en la periferia de Burdeos.

Las Landas y otras regiones mantienen focos activos

En el departamento vecino de Las Landas, el incendio de Biscarrosse continúa activo y mantiene evacuadas a unas 30 mil personas, principalmente en esa localidad y en Parentis-en-Born. Alrededor de 3 mil habitantes recibieron autorización para regresar a sectores previamente estabilizados.

Otros incendios permanecen bajo vigilancia en Var, donde las llamas han consumido aproximadamente 3 mil 250 hectáreas, así como en Alta Córcega y Altos Alpes. En Tarn, los equipos consiguieron controlar un foco después de que afectara unas 600 hectáreas.

Emergencia modifica etapa final del Tour de Francia

La magnitud de los incendios también obligó a modificar el recorrido de la etapa final del Tour de Francia. Los organizadores y las autoridades acordaron acortar la jornada prevista para este domingo en París, con el propósito de liberar recursos policiales y de seguridad.

El presidente Emmanuel Macron afirmó que la emergencia está poniendo a prueba al país y agradeció el respaldo enviado por otras naciones europeas. También expresó solidaridad con España, Grecia e Italia, que enfrentan incendios forestales en medio de las altas temperaturas registradas en el continente.