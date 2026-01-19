Incendios en Chile dejan al menos 18 muertos y miles de evacuados

Voraces incendios forestales en el centro sur de Chile obligaron al presidente Boric a decretar estado de catástrofe y movilizar recursos de emergencia

Los incendios forestales en el sur de Chile han provocado una de las emergencias más graves de los últimos años, luego de que las autoridades confirmaran personas fallecidas, miles de evacuados y extensas zonas afectadas por el fuego. La situación se concentra principalmente en las regiones de Ñuble y Biobío, donde las llamas avanzaron con rapidez debido a las condiciones climáticas extremas.

De acuerdo con información oficial, los siniestros se intensificaron por la combinación de altas temperaturas, sequía prolongada y fuertes rachas de viento, factores que complicaron las labores de contención y pusieron en riesgo a comunidades completas. En diversas localidades se ordenaron evacuaciones preventivas para proteger a la población.

¿Qué regiones concentran la emergencia por incendios?

Las regiones de Biobío y Ñuble registran el mayor número de incendios activos y de superficie afectada. En estos puntos, el fuego ha consumido miles de hectáreas de vegetación, además de provocar daños en viviendas, infraestructura rural y zonas productivas.

Autoridades locales informaron que varias comunidades quedaron aisladas temporalmente por el avance de las llamas, mientras brigadistas y cuerpos de emergencia trabajaban para abrir rutas seguras de evacuación y acceso.

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, confirmó la cifra más reciente de víctimas, mientras que el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, informó que actualmente se combaten al menos 24 focos activos y que alrededor de 50 mil personas han sido evacuadas.

Además, adelantó que el mandatario viajará a las zonas afectadas, donde también se prevén altas temperaturas que complicarán las labores de control del fuego.

Cuántas víctimas y qué zonas han evacuado por los incendios

El balance preliminar confirmó la muerte de al menos 18 personas, además de decenas de lesionados y afectados por inhalación de humo. Miles de habitantes fueron trasladados a albergues temporales, donde reciben atención médica, alimentos y resguardo.

Las autoridades señalaron que la prioridad ha sido la protección de la vida, por lo que se reforzaron los llamados a acatar las indicaciones de evacuación y evitar zonas de riesgo.

Se ordenó la evacuación total de otros nueve sectores, principalmente en la comuna de Penco, que permanece con sus accesos cerrados.

En Lirquén, otra de las localidades más afectadas, el hospital tuvo que ser evacuado ante el avance del fuego.

Toda la provincia de Concepción permanece en alerta roja, lo que incluso obligó a la suspensión de un partido amistoso entre Universidad de Chile y Racing Club de Argentina.

Los incendios recuerdan la tragedia ocurrida hace un año en la región de Valparaíso, donde un siniestro similar dejó 131 muertos, considerada la peor catástrofe del país desde el terremoto de 2010.

Chile decreta estado de catástrofe ante magnitud de incendios

Ante la magnitud de la emergencia, el gobierno de Chile decretó el estado de catástrofe en las zonas más afectadas. Esta medida permite una mayor coordinación entre fuerzas civiles, militares y organismos de protección civil para combatir los incendios y atender a la población.

El presidente Gabriel Boric señaló que se desplegaron recursos extraordinarios, incluyendo brigadas especializadas, aeronaves, apoyo logístico y refuerzos en seguridad para facilitar evacuaciones y labores de emergencia.

SRE de México descarta presencia de mexicanos; EUA enviará ayuda para la extinción del fuego

Autoridades diplomáticas informaron que el gobierno de EUA autorizó una donación de asistencia para apoyar a Chile en la atención de los incendios forestales. El embajador de EUA en Chile indicó que el respaldo busca contribuir a la protección de comunidades, vidas y recursos naturales en las zonas afectadas.

El presidente Trump me ha autorizado a apoyar a Chile con una donación de asistencia para enfrentar los incendios forestales.

En los momentos más difíciles, Estados Unidos acompaña a Chile con acciones concretas para proteger las comunidades, vidas y recursos naturales. 🇺🇸🇨🇱 — U.S. Ambassador to Chile (@USAmbCL) January 18, 2026

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México expresó su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Chile por las pérdidas humanas y los daños en las regiones de Ñuble y Biobío. La dependencia señaló que no hay registro de connacionales afectados y que la Embajada de México en Chile mantiene seguimiento permanente y un número de atención para emergencias.

La @SRE_mx lamenta profundamente la pérdida de vidas humanas y los daños ocasionados por los incendios registrados en las regiones de Ñuble y Bio Bio, al sur de Chile. Expresamos toda nuestra solidaridad al pueblo y Gobierno de Chile, y transmitimos nuestras condolencias a las y… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) January 19, 2026

Situación climática complica panorama de incendios

Especialistas han advertido que los incendios forestales en Chile se han vuelto más frecuentes e intensos, en parte por los efectos del cambio climático. Las altas temperaturas y la baja humedad favorecen la propagación del fuego, especialmente en temporadas de sequía.

Autoridades reiteraron la importancia de la prevención, el uso responsable del fuego y la denuncia oportuna de cualquier conato, con el fin de reducir riesgos y evitar tragedias similares.