Incendios devastan Washington y dejan miles de evacuados

Los incendios forestales en el estado de Washington han destruido al menos 600 infraestructuras y obligado a evacuar a miles de personas

Los incendios forestales que afectan al condado de Spokane, en el estado de Washington, han provocado una emergencia de gran magnitud al destruir al menos 600 infraestructuras y obligar a miles de residentes a abandonar sus hogares durante este fin de semana.

Ante la gravedad de la situación, las autoridades declararon el estado de emergencia mientras continúan las labores para contener el avance del fuego, que también ha ocasionado extensos cortes de energía eléctrica en diversas comunidades.

Daños y evacuaciones masivas

Hasta el momento no se ha detallado cuántas de las estructuras afectadas corresponden a viviendas, negocios u otro tipo de instalaciones. Sin embargo, las autoridades confirmaron que miles de familias fueron evacuadas como medida preventiva para salvaguardar su integridad.

Además del impacto material, los incendios han dejado a miles de personas sin suministro eléctrico debido a los daños ocasionados en la infraestructura energética de la región.

Refuerzan el combate al fuego

Los cuerpos de emergencia mantienen un amplio operativo para controlar los incendios, con el apoyo de brigadas especializadas que llegarán desde otras zonas para fortalecer las tareas de extinción.

Aunque las condiciones meteorológicas mejoraron ligeramente durante este domingo, las autoridades advirtieron que el riesgo de nuevos incendios sigue siendo alto y que la calidad del aire podría deteriorarse por la intensa presencia de humo.

Una temporada histórica de incendios

El noroeste del Pacífico enfrenta la temporada de incendios forestales más severa en más de tres décadas.

Especialistas atribuyen esta situación a una combinación de sequía extrema, bajos niveles de humedad y fuertes ráfagas de viento, factores que han favorecido la rápida propagación de las llamas en distintos puntos de la región.