Incendio forestal obliga a evacuar zonas en Los Ángeles

Hasta el momento, las autoridades no han precisado cuántas viviendas o estructuras se encuentran en riesgo, aunque el operativo permanece activo

Un incendio forestal que se propagó con rapidez en una zona desértica del noreste de Los Ángeles, obligó a las autoridades de California a emitir órdenes de evacuación y desplegar un amplio operativo para intentar contener el avance de las llamas, favorecidas por las altas temperaturas y las condiciones extremas que afectan a la región.

El siniestro, identificado como Summit Fire, comenzó alrededor de la 1:00 de la tarde del viernes en las inmediaciones de la comunidad de Llano, un área rural ubicada a unos 70 kilómetros de la ciudad de Los Ángeles. Desde las primeras horas, el fuego avanzó con rapidez entre vegetación seca impulsado por el intenso calor, la baja humedad y las ráfagas de viento.

Las llamas consumen cerca de 890 hectáreas

Al cierre de la jornada, el incendio había arrasado aproximadamente 890 hectáreas, equivalentes a 2 mil 200 acres, mientras brigadas terrestres, maquinaria especializada y aeronaves continuaban trabajando para frenar su expansión.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado cuántas viviendas o estructuras se encuentran en riesgo, aunque el operativo permanece activo debido a que el comportamiento del incendio sigue siendo cambiante.

Las temperaturas en la zona alcanzaron los 38 grados Celsius, un escenario que ha complicado las labores de combate y ha favorecido que las llamas se extiendan con mayor velocidad sobre el terreno desértico.

Ordenan evacuaciones y mantienen otras comunidades en alerta

Como medida preventiva, las autoridades ordenaron la evacuación de diversos sectores cercanos al punto donde se originó el incendio, mientras que otras comunidades permanecen bajo advertencia ante un posible cambio en la dirección del fuego.

Entre las localidades bajo vigilancia se encuentra Piñon Hills, en el vecino condado de San Bernardino, donde algunas zonas fueron colocadas en alerta debido a la cercanía del incendio y a la posibilidad de que las condiciones meteorológicas favorezcan su avance.

Hasta ahora no se han reportado personas fallecidas o lesionadas, aunque los cuerpos de emergencia mantienen recorridos permanentes para proteger a la población y evaluar posibles afectaciones.

Además del riesgo para las comunidades cercanas, el Summit Fire afecta una región del desierto de Mojave, caracterizada por la presencia de árboles de Josué, una especie protegida en California por su importancia ecológica y su vulnerabilidad frente a incendios forestales y los efectos del cambio climático.

Las autoridades señalaron que el incendio también se desarrolla cerca de superficies afectadas por el Bridge Fire registrado en 2024, por lo que analizan si esas áreas previamente quemadas podrían ayudar a disminuir la intensidad del avance al existir menor cantidad de vegetación combustible.

Ola de calor incrementa el riesgo de incendios en Estados Unidos

La emergencia coincide con una intensa ola de calor que afecta a gran parte del territorio estadounidense como consecuencia de una persistente cúpula de calor. Los pronósticos indican que en varias regiones las temperaturas permanecerán entre 8 y 14 grados Celsius por encima de los valores habituales, aumentando el riesgo de incendios en zonas afectadas por la sequía.

Las autoridades mantienen bajo investigación las causas que originaron el Summit Fire y exhortaron a la población a respetar las órdenes de evacuación, mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar acercarse al área mientras continúan las labores para controlar el incendio.