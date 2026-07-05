Incendio forestal obliga a evacuar suburbios en Grecia

Durante la noche, las autoridades griegas informaron la detención de un hombre de 76 años, quien es investigado por presuntamente haber provocado el incendio

Un incendio forestal de rápida propagación registrado la noche de este sábado en las inmediaciones de Salónica, la segunda ciudad más importante de Grecia, provocó la evacuación preventiva de varios suburbios y movilizó a más de un centenar de bomberos, mientras las autoridades mantenían la alerta ante el avance de las llamas impulsadas por fuertes vientos.

El siniestro comenzó alrededor de las 20:30 horas en un barranco ubicado en una zona montañosa al norte de la ciudad y, en cuestión de minutos, se extendió hacia áreas de vegetación baja y matorrales, generando una intensa columna de humo visible desde distintos sectores metropolitanos.

Las autoridades ordenaron evacuar tres comunidades

Ante el rápido crecimiento del incendio, las autoridades activaron el sistema nacional de alertas y ordenaron la evacuación de los asentamientos de Anthoupoli, Filothei y Galini, ubicados en la periferia norte de Salónica.

Además, fue evacuado un centro que albergaba a 157 personas con necesidades especiales. De ellas, unas 120 fueron trasladadas a un gimnasio habilitado temporalmente como refugio, mientras que el resto fue llevado a un hospital psiquiátrico de la región.

Aunque las autoridades señalaron que las zonas habitacionales lograron ser protegidas, varios establecimientos comerciales y negocios sufrieron daños debido al avance del fuego.

Más de 100 bomberos combaten el incendio

El operativo desplegado para contener el incendio incluye a 115 bomberos, apoyados por 38 vehículos de emergencia y un número indeterminado de voluntarios.

Durante las primeras horas de la emergencia también participaron aeronaves especializadas en combate de incendios; sin embargo, las operaciones aéreas tuvieron que suspenderse tras la caída de la noche.

Los fuertes vientos registrados en la región complicaron las labores de contención, por lo que las autoridades mantienen en alerta a equipos adicionales que podrían incorporarse a las tareas de extinción.

Durante la noche, las autoridades griegas informaron la detención de un hombre de 76 años, quien es investigado por presuntamente haber provocado el incendio.

De acuerdo con la información preliminar, el sospechoso aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento de los hechos, aunque las investigaciones continúan para determinar el origen exacto del siniestro.

Habitantes de Salónica reportaron haber observado las llamas desde distintos puntos de la ciudad e incluso escucharon explosiones provocadas por materiales inflamables almacenados en algunos negocios afectados.

Grecia enfrenta el inicio de una complicada temporada de incendios

El incendio en Salónica ocurre apenas unos días después del primer gran incendio forestal registrado este año en Grecia, ocurrido el miércoles en la región central del país, donde murieron un hombre y su hijo de 12 años.

Asimismo, durante este sábado se reportaban otros incendios activos en los alrededores de Salónica, incluyendo la península de Halkidiki, uno de los principales destinos turísticos del país, y en la región de Kilkis, al norte de Grecia.

Aunque el país ha evitado hasta ahora las olas de calor extremo que han afectado a otras regiones de Europa, las condiciones de sequía, vegetación seca y fuertes vientos mantienen elevados los riesgos de incendios forestales durante el verano mediterráneo.