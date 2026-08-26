Incendio forestal arrasa Texas y obliga a evacuar

El incendio consumió más de 200 kilómetros cuadrados, destruyó estructuras y un campamento juvenil, además de provocar evacuaciones y cierres escolares

Un incendio forestal de rápida expansión arrasó amplias zonas rurales del centro-norte de Texas, donde las altas temperaturas, la sequedad y los fuertes vientos complicaron las labores de los equipos de emergencia.

El fuego comenzó la tarde del lunes y, en menos de 24 horas, consumió más de 200 kilómetros cuadrados en zonas poco pobladas de los condados de Palo Pinto y Parker.

Las llamas avanzaron con tal velocidad que incluso lograron atravesar ríos y arroyos.

En Worth Ranch, un campamento juvenil ubicado al sur de la zona afectada, varios edificios fueron destruidos.

El lugar, propiedad del Consejo Longhorn de Scouting America, se encontraba vacío y todo el personal fue evacuado sin lesiones.

Los bomberos utilizaron aeronaves que arrojaron agua para proteger viviendas y otras estructuras en ranchos cercanos a Palo Pinto. Sin embargo, las condiciones meteorológicas mantuvieron al fuego fuera de control durante buena parte del martes.

El jefe de bomberos Danny Watkins reconoció que, pese a que los equipos de emergencia habían utilizado todos los recursos disponibles, los resultados habían sido limitados. Para la noche del martes, el incendio apenas presentaba un 8% de contención.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) pondría recursos a disposición para apoyar las labores de combate y pidió a los habitantes evitar actividades que pudieran provocar nuevos incendios.

La emergencia dejó daños en negocios y propiedades. Katie Rochelle, cuya familia opera un negocio de renta de canoas cerca de Graford desde 1969, perdió su oficina, un taller, vehículos y remolques, además de una vivienda familiar construida hace aproximadamente un siglo.

Mientras tanto, las autoridades instalaron centros de evacuación, algunas escuelas suspendieron clases y ganaderos habilitaron espacios para recibir temporalmente a animales que tuvieran que ser trasladados ante el avance de las llamas.

El incendio de Texas forma parte de una ola de conflagraciones forestales en el sur y oeste de Estados Unidos.

El Centro Nacional Interagencial de Incendios reportó más de 50 mil incendios en el país durante el año, la cifra más alta para el mismo periodo en una década.