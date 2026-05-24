Incendio en tienda de China deja cinco muertos y un herido

Las autoridades confirmaron el fallecimiento de cinco personas, mientras que una más fue trasladada a un hospital para recibir atención médica

Cinco personas murieron y una más resultó herida este domingo tras el incendio de una tienda en la provincia central china de Hunan, de acuerdo con autoridades locales.

El siniestro ocurrió en un comercio del condado de Qidong, donde el fuego comenzó poco después de la medianoche y movilizó a equipos de emergencia para controlar las llamas y atender a las víctimas.

Incendio ocurrió durante la madrugada

La Oficina local de Gestión de Emergencias informó que el fuego se originó en una tienda ubicada en Qidong, aunque hasta el momento no se han detallado las condiciones en las que inició el incendio.

Tras el reporte, cuerpos de emergencia acudieron al lugar para sofocar las llamas y revisar el interior del establecimiento.

Las autoridades confirmaron el fallecimiento de cinco personas, mientras que una más fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Persona lesionada se reporta fuera de peligro

La persona herida permanece bajo valoración médica y se encuentra en condición estable, de acuerdo con los primeros informes difundidos por las autoridades.

Hasta ahora no se ha informado la identidad de las víctimas ni cuántas personas se encontraban dentro del comercio al momento del siniestro.

Las autoridades chinas abrieron una investigación para determinar el origen del incendio y establecer si existieron fallas en las condiciones de seguridad del inmueble.

Entre los puntos que podrían revisarse se encuentran las instalaciones eléctricas, rutas de evacuación, materiales almacenados y protocolos de prevención dentro del establecimiento.

Incendio reaviva preocupación por seguridad en inmuebles

El caso se suma a una serie de incendios mortales registrados en los últimos meses en distintas regiones de China, situación que ha aumentado la preocupación por la seguridad en edificios residenciales, comercios e instalaciones de atención pública.

En febrero pasado, cinco personas murieron durante el incendio de una residencia de ancianos en la provincia nororiental de Heilongjiang.

Meses antes, en diciembre, otras 12 personas fallecieron en el incendio de un edificio residencial en la ciudad sureña de Cantón.

Las autoridades mantienen abierta la indagatoria del incendio en Hunan mientras se actualiza el balance de daños y se revisan las condiciones del inmueble afectado.