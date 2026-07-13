Incendio en pub de Bangkok deja al menos 27 muertos

Un incendio consumió un pub en Bangkok durante la madrugada y dejó al menos 27 fallecidos; las causas siguen bajo investigación

Al menos 27 personas murieron tras un incendio de gran magnitud registrado durante la madrugada del lunes en un pub ubicado en el distrito de Chatuchak, en la capital tailandesa, informaron autoridades locales.

De acuerdo con los primeros reportes, los servicios de emergencia recibieron el aviso del siniestro alrededor de la medianoche y se movilizaron al establecimiento para atender a las personas atrapadas por las llamas.

Videos muestran el momento de la emergencia

Imágenes difundidas por equipos de rescate y compartidas en redes sociales muestran un intenso fuego saliendo por la entrada principal del inmueble, mientras decenas de personas intentaban escapar del lugar.

En las grabaciones también se observa una densa columna de humo negro elevándose sobre el edificio, mientras los cuerpos de emergencia iniciaban las labores para controlar el incendio.

Autoridades confirman víctimas y heridos

El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, acudió al sitio de la tragedia y confirmó que el saldo preliminar es de 27 personas fallecidas.

Asimismo, informó que varias personas lesionadas fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica, aunque no precisó el número total de heridos.

Las autoridades señalaron que el origen del incendio aún no ha sido determinado y que especialistas trabajan para establecer las causas que provocaron el siniestro.

Mientras tanto, los equipos de emergencia permanecen en la zona realizando labores de inspección y apoyo tras el incendio que afectó el establecimiento y dejó una de las peores tragedias recientes en Bangkok.