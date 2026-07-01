Incendio en planta petroquímica de India deja 16 heridos

Un incendio registrado en una planta petroquímica de Haldia, en el este de India, dejó al menos 16 personas lesionadas, seis de ellas de gravedad

Al menos 16 personas resultaron heridas este martes tras registrarse un incendio en una planta petroquímica ubicada en Haldia, uno de los principales polos industriales y portuarios del estado de Bengala Occidental, en el este de la India.

De acuerdo con el superintendente de la Policía local, Angshuman Saha, entre 16 y 17 personas sufrieron lesiones durante la emergencia. Seis de ellas presentan heridas de gravedad y fueron trasladadas a hospitales de Calcuta, capital del estado.

Una fuga de gas habría originado el incendio

Según la información preliminar, el siniestro se produjo tras una fuga de gas industrial ocurrida durante la noche mientras se realizaban labores de mantenimiento en las instalaciones.

El escape provocó un incendio durante la madrugada que dejó atrapados a varios trabajadores dentro de la planta.

Un habitante de la zona, identificado como Sukhdeb Ghorai, aseguró a la agencia india ANI que los responsables de las labores minimizaron el riesgo pese a la fuga detectada.

Según su testimonio, les indicaron que la situación se resolvería en un par de horas y que detener las operaciones representaría pérdidas millonarias.

También afirmó que la administración fue notificada y que una unidad de bomberos de Haldia Petrochemicals acudió al lugar, aunque permaneció sin intervenir.

Indian Oil descarta que el incendio ocurriera en su refinería

Las primeras versiones e imágenes difundidas por algunos medios apuntaban a que el incendio había ocurrido en la refinería de Haldia, propiedad de la empresa estatal Indian Oil Corporation.

Sin embargo, la compañía rechazó esa versión y aclaró que la emergencia se registró en un establecimiento industrial vecino, cercano a la puerta sur de su complejo, y no dentro de sus instalaciones.

A través de un comunicado publicado en la red social X, Indian Oil Corporation señaló que su refinería continuó operando con normalidad y aseguró que está proporcionando toda la ayuda posible a la empresa afectada.

En el mensaje, la petrolera también citó al ministro indio de Petróleo, Hardeep S. Puri, al informar sobre el apoyo brindado durante la emergencia.