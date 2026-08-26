Incendio en planta de gas rusa deja tres muertos y 146 heridos

Dos ciudadanos chinos y un ruso murieron y 146 personas resultaron heridas tras un incendio en una planta de gas en la región rusa de Amur

Un incendio registrado este martes en una planta de gas de la región de Amur, en el Lejano Oriente de Rusia, dejó tres personas muertas y 146 heridas, mientras la instalación se encontraba en los preparativos previos a su puesta en funcionamiento.

La propia empresa confirmó inicialmente el fallecimiento de un ciudadano chino que trabajaba para una compañía subcontratada. Posteriormente, la cifra de víctimas mortales aumentó a tres personas: dos ciudadanos chinos y un trabajador ruso.

Más de 20 heridos fueron hospitalizados

De acuerdo con la información proporcionada por la planta, 146 personas resultaron heridas como consecuencia del incendio. Más de una veintena de ellas tuvieron que ser trasladadas a hospitales debido a la gravedad de sus lesiones.

Los pacientes que presentan las heridas más graves serán trasladados a Moscú, donde recibirán atención médica especializada. Para ello, el Ministerio de Emergencias de Rusia prepara un vuelo especial.

Investigan las causas del incendio

Hasta el momento, las autoridades no han determinado qué provocó el incendio en la instalación industrial.

De manera preliminar, algunos canales rusos de Telegram señalaron que el incidente podría estar relacionado con la explosión de barriles de metanol; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

La emergencia ocurrió mientras la planta realizaba los últimos trabajos para comenzar sus operaciones, por lo que las investigaciones deberán determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el siniestro.

La instalación de la región de Amur busca convertirse, una vez que entre en funcionamiento, en uno de los mayores productores mundiales de polietileno y polipropileno.