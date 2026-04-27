Incendio en motor obliga a evacuar avión en Nueva Delhi

Al menos seis pasajeros resultaron heridos tras el incidente durante el despegue de un vuelo con destino a Zúrich, en el Aeropuerto Internacional de Nueva Delhi

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Un avión de la aerolínea Swiss International Air Lines fue evacuado de emergencia luego de que uno de sus motores se incendiara durante el despegue en el Aeropuerto Internacional de Nueva Delhi, dejando al menos seis personas heridas.

El incidente ocurrió la madrugada de este domingo, poco después de la 1:00 hora local, cuando el vuelo LX147, con destino a Zúrich, presentó un problema en uno de sus motores mientras se preparaba para despegar.

De acuerdo con la aerolínea, la tripulación detectó la falla y decidió abortar la maniobra como medida preventiva.

Evacuación de emergencia

Tras evaluar la situación, se activaron los protocolos de seguridad y se ordenó la evacuación de la aeronave, que transportaba a más de 200 pasajeros.

Durante el procedimiento, seis personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas para recibir atención médica, mientras que la tripulación salió ilesa.

Autoridades del aeropuerto informaron que la emergencia fue atendida de manera oportuna y que las operaciones no se vieron afectadas.

El incidente generó momentos de tensión entre los pasajeros, aunque la rápida actuación del personal evitó consecuencias mayores.