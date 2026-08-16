Incendio en Las Landas sigue activo pese a su estabilidad

El incendio forestal en el suroeste de Francia no avanzó durante la jornada del sábado, aunque las autoridades advirtieron que aún no está bajo control

Las autoridades francesas mantienen el operativo para combatir el incendio forestal que afecta al departamento de Las Landas, en el suroeste del país, donde el fuego ha consumido 1,600 hectáreas desde que comenzó el pasado jueves.

El fuego se mantiene, pero continúa el riesgo

El prefecto de la región, Gilles Clavreul, informó que el incendio no registró avances durante la jornada del sábado, una situación que calificó como más favorable de lo previsto. Sin embargo, aclaró que el siniestro sigue activo y todavía no puede considerarse controlado.

Durante la madrugada se detectó una reactivación puntual del incendio, lo que provocó un incremento en la superficie afectada respecto a las 1,300 hectáreas reportadas el viernes.

Las labores de combate cuentan con la participación de 550 bomberos, además del apoyo aéreo de cuatro hidroaviones Canadair, dos aeronaves de carga de agua tipo Dash y un helicóptero Chinook facilitado por Australia.

Se mantienen las evacuaciones

Las autoridades confirmaron que no se realizaron nuevas evacuaciones durante las últimas horas, por lo que el número de personas desplazadas permanece en 650.

El regreso de los habitantes y turistas evacuados dependerá de las condiciones de seguridad en la zona, señalaron las autoridades, que prometieron agilizar el proceso en cuanto el riesgo disminuya.

Las temperaturas en Luglon, localidad donde se originó el incendio, descendieron de manera considerable y apenas superaron los 30 grados centígrados. Además, los pronósticos anticipan precipitaciones durante la noche, lo que podría contribuir a contener el avance de las llamas.

Las Landas ha sido una de las regiones más afectadas por los incendios durante el verano. A finales de julio, otro siniestro en Biscarrosse arrasó 3,700 hectáreas, mientras que el vecino departamento de Gironda registró un incendio que devastó 42,000 hectáreas.