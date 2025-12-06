Incendio en karaoke deja 10 muertos y tres heridos en Perú

Aseguró que la demora en el arribo de los bomberos, agravó la atención del incendio porque su distrito no tiene el servicio de bomberos voluntarios

Un incendio en un karaoke provocó la muerte de 10 personas, además de tres heridos, en la sierra sur de Perú.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional de Defensa Civil reportó el incendio urbano desatado el jueves en el establecimiento comercial, que logró ser extinguido por los bomberos, la Policía Nacional y los vecinos de la zona.

De acuerdo con los testigos, un grupo de estudiantes se encontraba celebrando un cumpleaños cuando estalló un balón de gas en el área de la cocina y desató el incendio en el lugar.

El alcalde Valerio Tapi aseguró que la demora en el arribo de los bomberos, agravó la atención del incendio porque su distrito no tiene el servicio de bomberos voluntarios.

Información preliminar afirmó que no tenía medidas de seguridad ante incendios ni salidas de emergencia señalizadas, lo cual reveló la falta de fiscalización por parte del municipio.