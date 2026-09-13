Incendio en hogar de ancianos deja 16 muertos en Chile

Un incendio en un hogar de ancianos de Pitrufquén, Chile, dejó 16 adultos mayores muertos y 10 sobrevivientes hospitalizados

Un incendio registrado en un hogar de ancianos de Pitrufquén, en la región de La Araucanía, al sur de Santiago de Chile, dejó un saldo de 16 adultos mayores muertos, informó este sábado el municipio de la localidad.

El siniestro comenzó durante la noche del viernes y se extendió hasta las primeras horas del sábado, cuando los equipos de emergencia lograron extinguir las llamas.

El municipio de Pitrufquén expresó su pesar por la tragedia y lamentó el fallecimiento de las personas mayores que se encontraban en el establecimiento.

En el hogar permanecían 26 adultos mayores al momento del incendio. De ellos, 10 lograron sobrevivir y fueron trasladados al hospital de la localidad para recibir atención médica.

Equipos de emergencia acudieron al lugar

Tras recibir el reporte del incendio, equipos municipales de salud, seguridad pública, bomberos y carabineros se movilizaron de inmediato hacia el inmueble, informó la alcaldesa de Pitrufquén, Jacqueline Romero.

Decenas de bomberos participaron en las labores para controlar el fuego, utilizando carros cisterna para lanzar agua sobre el inmueble.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron grandes llamaradas elevándose por encima de la construcción, mientras el fuego era combatido durante la oscuridad de la noche.

Autoridades investigan las causas del incendio

Hasta el momento, las autoridades desconocen qué provocó el siniestro.

El fiscal encargado del caso, Jorge Granada, informó que se realizan diversas diligencias en el lugar para establecer tanto el origen como la causa del incendio.

Las investigaciones también contemplan descartar la posible intervención de terceras personas en el hecho.

La alcaldesa Jacqueline Romero manifestó su pesar por lo ocurrido y señaló que las autoridades han brindado apoyo a las familias de las víctimas.

“Es una situación que nos llena el alma de mucha pena, de mucho dolor”, expresó la funcionaria, quien agregó que se han concentrado en acompañar y contener a los familiares afectados por la tragedia.

Pitrufquén se encuentra a unos 640 kilómetros al sur de Santiago, capital de Chile.