Incendio en ferry de Filipinas deja 5 muertos y 87 desaparecidos

Los equipos de emergencia habían conseguido rescatar a 42 personas, algunas de las cuales saltaron al mar para escapar del fuego

Al menos cinco personas murieron y otras 87 permanecían sin ser localizadas tras el incendio del ferry de pasajeros MV June Aster, registrado frente a las costas de Coron, en la provincia de Palawan, Filipinas.

El balance permanece sujeto a actualización mientras las autoridades revisan el manifiesto de pasajeros y mantienen las labores de búsqueda en el área donde la embarcación fue consumida por las llamas.

La Guardia Costera de Filipinas recibió el reporte alrededor de las 18:45 horas del miércoles, cuando el barco navegaba aproximadamente a 1.2 millas náuticas, equivalentes a 2.2 kilómetros, al noreste de Barangay Marcilla.

El ferry había salido del puerto de Baseco, en Manila, con destino a Coron, una zona turística ubicada en la isla de Palawan. De acuerdo con los registros iniciales, transportaba a 117 pasajeros y 17 tripulantes.

Rescatan a 42 personas del ferry incendiado

Hasta el último corte, los equipos de emergencia habían conseguido rescatar a 42 personas, algunas de las cuales saltaron al mar para escapar del fuego. Pescadores y embarcaciones que se encontraban cerca participaron en las maniobras para poner a salvo a los ocupantes.

Los sobrevivientes fueron trasladados al puerto de Coron y posteriormente recibieron atención médica. Al menos tres se encontraban en condición crítica, mientras que seis habían sido dados de alta después de ser valorados.

Las autoridades confirmaron la recuperación de cinco cuerpos. Al considerar el registro inicial de 134 ocupantes, además de las personas rescatadas y fallecidas, otras 87 permanecían sin ser contabilizadas durante las primeras horas de la emergencia.

Sin embargo, la cifra se mantiene como preliminar debido a que las autoridades todavía verifican cuántas personas abordaron realmente el ferry. Algunos reportes iniciales presentaron diferencias en el número de pasajeros y sobrevivientes, por lo que la Guardia Costera trabaja en la depuración de las listas.

Continúa la búsqueda frente a las costas de Coron

El operativo se extendió durante la noche y movilizó a unidades de la Guardia Costera, embarcaciones de rescate y pescadores de la zona.

Los trabajos se concentran en las aguas cercanas al punto donde comenzó el incendio ante la posibilidad de encontrar personas que hayan abandonado el barco.

La magnitud del incendio dificultó inicialmente el acceso a determinadas áreas del ferry. Las imágenes obtenidas durante la emergencia mostraron una extensa columna de humo y las llamas propagándose por buena parte de la embarcación.

Investigan qué provocó el incendio

Hasta el momento, no se ha determinado oficialmente la causa del fuego. Una vez controlada la emergencia, especialistas deberán inspeccionar la embarcación y revisar sus sistemas eléctricos y mecánicos, así como la carga que transportaba y el cumplimiento de los protocolos de seguridad.

Las autoridades advirtieron que el balance puede modificarse conforme avancen las labores de búsqueda y concluya la verificación del manifiesto. La prioridad permanece en localizar a los ocupantes que todavía no han sido contabilizados y proporcionar atención a las personas rescatadas.