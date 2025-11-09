Info 7 Logo
Incendio en fábrica deja seis muertos y siete heridos en Turquía

Por: Diana Leyva

08 Noviembre 2025, 12:58

Medios afirmaron que que entre las víctimas hay dos madres de familia y tres jóvenes, de 16, 17 y 18 años, respectivamente.

Al menos seis personas murieron este sábado y otras siete resultaron heridas a causa de un incendio registrado en una fábrica de cosméticos en Estambul, Turquía.

De acuerdo con la oficina del gobernador, el depósito de la fábrica se incendió por causas aún desconocidas.

Destacaron que la fábrica tenía licencia para operar, pero no confirmó las informaciones según las cuales hay menores de edad entre las víctimas, ni se pronunció sobre la posibilidad de que trabajaran ilegalmente en el lugar.

El inmueble quedó calcinado por el siniestro, mientras que el tejado de la vivienda colindante sufrió diversos daños.

