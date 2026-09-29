Incendio en fábrica de pirotecnia deja 10 muertos en Rusia

Por: EFE 28 Septiembre 2026, 12:22 Compartir

El incendio declarado en la fábrica afectó a dos edificios, indicaron medios rusos, y en su extinción participaron un centenar de bomberos.

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Al menos diez personas murieron este lunes en un incendio en una fábrica de fuegos artificiales en la región rusa de Yaroslávl, limítrofe con Moscú, informaron fuentes oficiales. “Según los últimos datos, quedaron afectadas por el incidente oncepersonas, diez de las cuales fallecieron”, señaló el Ministeriode Situaciones de Emergencias en un comunicado. El incendio declarado en la fábrica afectó a dos edificios, indicaron medios rusos, y en su extinción participaron un centenar de bomberos. En abril pasado, se produjo una explosión en un almacén de pirotecnia en la localidad sureña rusa Vladikavkaz, que causó 14 heridos.