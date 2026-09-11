Incendio en escuela del Congo deja al menos 15 niños muertos

El fuego comenzó en unas viviendas vecinas mientras los estudiantes se encontraban en clase y se propagó rápidamente a las instalaciones del centro educativo

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Al menos quince niños murieron por un incendio desatado este jueves por la mañana en una escuela primaria en la ciudad de Bukavu, capital de la provincia de Kivu del Sur, en el este de la República Democrática del Congo (RDC).

Las llamas arrasaron la escuela de Mogo, en la comuna de Kadutu, precisó su alcalde, Théo Ruremesha.

"Aún no tenemos un recuento preciso ni conocemos la causa exacta. Hasta el momento, se han contabilizado 15 cadáveres de escolares", declaró Ruremesha.

"Todos eran niños. Algunos fueron trasladados rápidamente al hospital, pero varios fueron hallados sin vida entre los escombros", añadió el alcalde.

Según explicó Ruremesha, el fuego comenzó en unas viviendas vecinas mientras los estudiantes se encontraban en clase y se propagó rápidamente hacia las instalaciones del centro educativo.

Las labores de rescate se vieron gravemente dificultadas por el complicado acceso a la zona, lo que forzó a los propios vecinos a intervenir para auxiliar a las víctimas, intentar dar cobijo a los afectados y contener el avance de las llamas.

Además de los daños sufridos por el colegio, varias viviendas del entorno quedaron destruidas por el fuego, dejando a distintas familias sin pertenencias ni hogar.