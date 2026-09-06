Incendio en boda deja al menos 22 muertos en Kinsasa

Al menos 22 personas murieron y varias resultaron heridas durante un incendio registrado en una boda celebrada en Kinsasa, capital de la RDC

Al menos 22 personas perdieron la vida durante un incendio registrado la noche del viernes en una celebración de boda en Kinsasa, capital de la República Democrática del Congo (RDC).

El alcalde de la comuna de Lingwala, Norbert Mushiga Nzindula, informó este sábado que el número de víctimas corresponde a un balance preliminar.

Además, señaló que varias personas permanecen hospitalizadas debido a las lesiones provocadas por el siniestro.

Una sola salida complicó la evacuación

El incendio comenzó mientras se desarrollaba la fiesta en el salón Panacée, situado en el primer piso de un edificio comercial localizado sobre el bulevar Triomphal, una de las principales avenidas de la capital congoleña.

Las condiciones del establecimiento dificultaron la evacuación de los asistentes.

Según las autoridades, el inmueble contaba aparentemente con una única puerta de salida, cuyo tamaño habría sido insuficiente para permitir la salida simultánea de un gran número de personas.

El humo provocó mayor dificultad para escapar

El alcalde explicó que el fuego generó una situación de pánico entre los asistentes, mientras que la presencia de humo habría impedido que varias personas pudieran encontrar una salida.

Las autoridades todavía no han establecido qué originó las llamas y señalaron que las investigaciones deberán determinar las circunstancias exactas en las que comenzó el incendio.

Además del saldo de víctimas, el incendio provocó importantes daños en el inmueble.

Diversos objetos que se encontraban dentro del establecimiento quedaron completamente destruidos por las llamas.

Imágenes difundidas por medios congoleños muestran el lugar afectado, con la estructura exterior ennegrecida y parte de la fachada calcinada. En el interior también pueden observarse mesas y sillas dañadas por el fuego.