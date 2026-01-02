Incendio en bar de Suiza deja al menos 40 muertos y 115 heridos

Las autoridades excluyeron la hipótesis de un atentado, ya que se ha determinado que la explosión que se escuchó fue causada por el incendio.

Un incendio en un bar de Crans Montana, una de las estaciones de esquí más visitadas de Suiza, dejó un saldo preliminar de decenas de personas fallecidas y cerca de un centenar de heridos, varios de ellos en estado grave, confirmaron autoridades del cantón de Valais. El siniestro ocurrió durante la madrugada en un local frecuentado principalmente por jóvenes, en plena temporada alta por el periodo de fin de año.

De acuerdo con información oficial, el incendio provocó una explosión audible alrededor de la 01:30 horas, lo que generó pánico entre los asistentes y complicó las labores de evacuación. Los primeros reportes indican que la magnitud del fuego y la alta concentración de personas dentro del establecimiento contribuyeron al elevado número de víctimas.

Autoridades descartan atentado tras primeras investigaciones

Las autoridades cantonales informaron que todos los indicios permiten descartar un atentado. Las investigaciones preliminares establecen que la explosión fue consecuencia directa del incendio y no de un acto intencional. Sin embargo, se precisó que las indagatorias continúan para determinar el origen exacto del fuego.

La procuraduría del cantón de Valais señaló que una de las prioridades inmediatas es el trabajo de medicina legal para la identificación de las personas fallecidas, ya que hasta el momento no ha sido posible confirmar la identidad de todas las víctimas debido a la gravedad del siniestro.

Posibles víctimas extranjeras en estación turística internacional

Las autoridades advirtieron que es probable la presencia de víctimas extranjeras, dado que Crans Montana recibe a miles de visitantes internacionales durante la temporada invernal. La afluencia de turistas por las celebraciones de fin de año incrementa la posibilidad de que personas de distintas nacionalidades se encontraran en el lugar al momento del incendio.

Este factor ha obligado a las autoridades a coordinarse con consulados y representaciones diplomáticas para facilitar la identificación y notificación a familiares, una vez que se cuente con datos confirmados.

Sistema hospitalario bajo presión tras el incendio

Los heridos fueron trasladados a diversos hospitales del cantón, mientras que los casos más graves ingresaron al Hospital de Sion, donde las salas de operaciones y unidades de cuidados intensivos operan al máximo de su capacidad. Las autoridades sanitarias indicaron que se activaron protocolos de emergencia para garantizar la atención médica.

Además, se habilitó una célula de apoyo psicológico para familiares de las víctimas y testigos, con el fin de atender el impacto emocional derivado del siniestro.

Condiciones del local y labores de rescate

Según testimonios recabados en la zona, el bar se encontraba ubicado en un nivel subterráneo y el acceso principal era a través de una escalera, situación que pudo dificultar la evacuación durante el incendio. No obstante, las autoridades evitaron pronunciarse sobre si el establecimiento cumplía con todas las medidas de seguridad exigidas por la ley.

Para atender la emergencia se desplegó un amplio operativo con más de diez helicópteros, cuarenta ambulancias y alrededor de 150 rescatistas, entre bomberos y personal especializado. Las investigaciones continúan en desarrollo. Para conocer actualizaciones verificadas sobre este hecho, se recomienda mantenerse atento a la información oficial.

Con información de EFE