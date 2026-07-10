Incendio de gran magnitud consume fábrica de metales en Taiwán

Las autoridades locales iniciarán una investigación para determinar el origen del fuego y cuantificar los daños materiales

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Un incendio de grandes proporciones se registró este jueves en una fábrica de dos niveles ubicada en el distrito de Zhongli, en la ciudad de Taoyuan, Taiwán, lo que provocó una intensa movilización de los cuerpos de emergencia y una enorme columna de humo negro visible a varios kilómetros de distancia.

El Departamento de Bomberos informó que el reporte fue recibido alrededor de las 18:10 hora locale, tras detectarse un fuerte incendio en un complejo industrial localizado sobre la calle Neiding 16. Ante la magnitud del siniestro fueron desplegados 78 bomberos y 30 unidades de emergencia, además de equipos especializados en rescate y atención médica.

Al arribar al sitio, los rescatistas encontraron grandes cantidades de tarimas de madera envueltas en llamas, mientras el fuego ya había alcanzado prácticamente toda el área del almacén y la fábrica. Debido a la intensidad del incendio, las autoridades elevaron la emergencia al nivel dos, una categoría reservada para siniestros industriales de consideración.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran enormes llamas y una espesa nube de humo negro que pudo observarse desde distintos puntos de Taoyuan. Decenas de personas se concentraron en carreteras cercanas para presenciar las labores de los equipos de emergencia.

Hasta el último reporte, las autoridades indicaron que no había personas atrapadas ni lesionadas, aunque los bomberos continuaban trabajando para controlar por completo el incendio y evitar que las llamas se propagaran a instalaciones cercanas.

Las autoridades locales iniciarán una investigación para determinar el origen del fuego y cuantificar los daños materiales una vez que concluyan las labores de extinción. Por el momento no se han dado a conocer las causas que originaron el siniestro.