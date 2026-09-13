Incendio de ferry en Filipinas deja 76 muertos

El incendio de un ferry en Filipinas dejó 76 muertos y 13 desaparecidos. Autoridades investigan las causas y posibles responsabilidades

El número de víctimas mortales por el incendio de un transbordador de pasajeros en Filipinas aumentó a 76, luego de que equipos de rescate recuperaran más cadáveres de la embarcación calcinada. Las autoridades reportaron además 13 personas desaparecidas.

De las 132 personas que se encontraban a bordo, 43 lograron sobrevivir al siniestro registrado la noche del miércoles, cuando el ferry se dirigía hacia Coron, en la provincia de Palawan.

La embarcación había partido de Manila y se encontraba aproximadamente a 39 kilómetros de su destino cuando se declaró el incendio.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido qué provocó el fuego. Sin embargo, la vocera de la Guardia Costera, comodoro Noemie Cayabyab, señaló que uno de los sobrevivientes relató que las llamas pudieron haberse originado en la bodega de carga.

De acuerdo con ese testimonio, se escuchó una explosión antes de que el humo y el fuego se extendieran rápidamente por el ferry, favorecidos por el viento.

En el puerto de Borac, en Coron, fueron instaladas carpas para recibir las bolsas con los cadáveres recuperados de la embarcación y trasladados hasta la costa.

Mientras continúan las labores de búsqueda, las autoridades también intentan localizar al capitán del barco. Según los reportes disponibles, estaría con vida, pero no figura entre las personas que lograron sobrevivir al incendio.

Investigan posibles fallas durante la emergencia

Cayabyab explicó que los sobrevivientes señalaron que el fuego avanzó con tanta rapidez que no tuvieron tiempo de colocarse los chalecos salvavidas.

La vocera agregó que una lona colocada para proteger de la lluvia las áreas abiertas del ferry podría haber contribuido al desarrollo del incidente, aunque todavía no se determina si este elemento provocó que algunas personas quedaran atrapadas.

Las investigaciones, tanto de seguridad marítima como penales y en las que participan varias agencias, revisarán las circunstancias del incendio y determinarán si existe alguna responsabilidad por parte del capitán o de la tripulación.

Entre los aspectos que serán examinados se encuentra el cumplimiento de los protocolos de emergencia, incluyendo si el capitán activó una alarma, emitió avisos e instrucciones ante el fuego y si los integrantes de la tripulación brindaron asistencia a los pasajeros.

Los transbordadores forman parte habitual del transporte en el archipiélago filipino. Sin embargo, los accidentes marítimos no son poco frecuentes debido a factores como las tormentas, el deterioro de algunas embarcaciones, el hacinamiento y la aplicación irregular de las normas de seguridad, especialmente en zonas provinciales remotas.

Uno de los peores antecedentes ocurrió en 1987, cuando el ferry Dona Paz se hundió después de chocar contra un buque de combustible en el centro de Filipinas.

El desastre provocó la muerte de más de 4 mil 300 personas y es considerado el accidente marítimo en tiempos de paz con mayor número de víctimas mortales en el mundo.