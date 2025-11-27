Incendio consume edificios en Hong Kong, reportan 13 muertos

Los bomberos continúan luchando contra el fuego, que supera ya las ocho horas de duración y afecta a cuatro bloques del vecindario

Los fallecidos por el incendio de varios bloques de viviendas en el distrito de Tai Po en Hong Kong se elevan ya a 13, mientras otras 28 personas se encuentran heridas y un número indeterminado permanecen atrapadas, según fuentes citadas por el diario hongkonés South China Morning Post.

Un primer parte policial cifraba en cuatro los fallecidos y en ocho los heridos. Entre las trece personas fallecidas se cuentan ocho mujeres, tres hombres y un bombero.

Los bomberos continúan luchando contra el fuego, que supera ya las ocho horas de duración y afecta a cuatro bloques del vecindario. Las autoridades han indicado que las altas temperaturas dentro de los edificios y la caída de andamios y escombros dificultan el avance de los equipos de rescate.

Un alto mando policial de Tai Po ha confirmado a la prensa que, al no estar controlado el fuego en ninguno de los bloques, resulta imposible realizar registros piso por piso para confirmar que todas las viviendas han sido evacuadas, por lo que se desconoce cuántas personas permanecen atrapadas.

En paralelo, una organización de rescate animal calculó que más de un centenar de mascotas han quedado atrapadas en los edificios.

La organización Hong Kong Pet Club ha desplazado dos ambulancias veterinarias al lugar para atender a los animales rescatados.

El incendio, que comenzó en el andamiaje exterior de varios pisos, fue inicialmente clasificado como alarma de nivel 1, pero escaló rápidamente a nivel 4.

Wang Fuk Court, el complejo donde ocurrió el siniestro, se halla inmerso en un proceso de renovación por valor de 330 millones de dólares hongkoneses (42 millones de dólares), una propuesta que generó descontento entre numerosos residentes el año pasado.

El complejo cuenta con 1,984 viviendas, que albergan a unos 4,000 residentes. Más de 700 personas han sido trasladadas a centros comunitarios habilitados como refugios temporales, según el Gobierno de Hong Kong.