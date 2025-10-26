Incendio arrasa con 24,700 hectáreas en Bolivia y Paraguay

Este siniestro inició el pasado 15 de octubre, sin embargo su propagación fue tan rápida por los cuatro focos de calor detectados

Brigadas de bomberos y equipos de emergencia de Paraguay lograron sofocar el incendio que arrasó con más de 24,700 hectáreas de vegetación tras propagarse hacia la frontera con Bolivia.

La presidenta del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, Lorena Canan, confirmó que el fuego fue sofocado tras llevar a cabo un sobrevuelo en la zona del siniestro.

No obstante, puntualizó que identificaron al menos cuatro focos de incendio en el territorio de Bolivia, a cinco kilómetros de la línea de frontera.

Alrededor de un centenar de personas, incluidos bomberos voluntarios, brigadas forestales de la Secretaría de Emergencia Nacional y militares se trasladaron hacia la Bahía Negra para colaborar en las tareas de extinción.

El Instituto Forestal Nacional informó que la superficie afectada alcanzó las 24,711 hectáreas, donde las áreas más dañadas corresponden a los ecosistemas de palmares, pastizales y sabanas.