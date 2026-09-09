Incendio arrasa 3 mil hectáreas en norte de Colombia

Un incendio forestal consumió 3 mil hectáreas en Ábrego, Colombia, y dejó daños en cultivos, sistemas de riego y fuentes hídricas

Un incendio forestal en las montañas de Ábrego, en el departamento de Norte de Santander, Colombia, consumió alrededor de 3 mil hectáreas de vegetación, además de provocar daños en redes de agua y cultivos agrícolas.

El fuego fue controlado y extinguido después de tres días de labores continuas, en un operativo que involucró a autoridades, organismos de socorro, campesinos, voluntarios y habitantes de las zonas afectadas.

El alcalde de Ábrego, Huber Darío Sánchez Ortega, informó que el 100 por ciento del incendio fue controlado y extinguido. Actualmente, las autoridades realizan la caracterización de las familias afectadas y una evaluación de los daños ocasionados.

Las llamas alcanzaron las veredas de Berlín, Paramillo, La Estancia, El Chorro, Oroque, Monterredondo y Brisas del Tarra.

Entre los sitios afectados se encuentra el sector turístico El Mirador, que quedó completamente destruido, junto con diversas atracciones e infraestructura ubicada al aire libre.

Pérdidas golpean a familias campesinas

El incendio también provocó importantes pérdidas para las familias campesinas de la región del Catatumbo, debido a la destrucción de numerosas hectáreas de cultivos.

Entre las plantaciones afectadas se encuentran cebolla ocañera, pepino y fríjol, productos fundamentales para el sustento de las comunidades agrícolas de la zona.

El alcalde explicó que el fuego también ocasionó daños severos en tuberías y mangueras del acueducto local, dejando varios predios sin sistemas de riego y afectando la producción agrícola.

Incendio amenazó fuentes de agua

La emergencia llegó a representar una amenaza para Cerro Negro, considerado un punto hídrico fundamental para el abastecimiento de agua en esta subregión del noroeste colombiano.

Los daños también alcanzaron la flora y fauna del área, además de los sistemas utilizados para el suministro y riego de los terrenos agrícolas.

Ante la propagación de las llamas, integrantes de la comunidad, campesinos y voluntarios participaron en la construcción de cortafuegos con el objetivo de contener el avance del incendio.

Vanessa Ascanio Arévalo, líder voluntaria de la Defensa Civil, relató la magnitud de las labores realizadas durante los tres días que duró la emergencia.

Con siete años de experiencia, la brigadista señaló que pocas veces había enfrentado un incendio de tal magnitud. Sin embargo, destacó que el trabajo coordinado entre los organismos de socorro y la población permitió finalmente controlar las llamas.

Ascanio relató que tres de sus compañeros quedaron atrapados entre llamas de hasta cinco metros de altura, mientras que otros brigadistas sufrieron inhalación de humo durante aproximadamente cuatro horas.

Después de que el incendio fue extinguido, el olor a humo todavía permanecía en las montañas de Ábrego.

Para la voluntaria, una de las consecuencias más graves de la emergencia es el paisaje devastado que dejó el fuego, además del daño a los sistemas de riego y el impacto sobre las fuentes hídricas.

La afectación ambiental también representa un desafío a largo plazo, debido a que la recuperación de los ecosistemas dañados podría tomar años.

Las autoridades continúan con la evaluación de las pérdidas y la identificación de las familias afectadas por uno de los incendios más graves registrados en años en esta zona de Colombia.