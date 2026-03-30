Incautan tres toneladas de cocaína tras persecución en Costa Rica

Una de las embarcaciones fue interceptada por el Servicio Nacional de Guardacostas, logrando la detención de uno de sus tripulantes

Autoridades de Costa Rica aseguraron aproximadamente tres toneladas de cocaína luego de un operativo que incluyó una persecución marítima en el Pacífico central del país, informó este domingo el Ministerio de Seguridad Pública.

La acción se llevó a cabo en las inmediaciones de Playa Hatillo, donde cuerpos de seguridad detectaron dos embarcaciones sospechosas que navegaban en la zona. Al notar la presencia de las autoridades, ambas naves intentaron evadir el control separándose en direcciones opuestas, lo que dio inicio a un despliegue coordinado para su interceptación.

Operativo coordinado con agencias internacionales

El aseguramiento fue resultado de un trabajo conjunto entre autoridades costarricenses y organismos internacionales, entre ellos la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de Estados Unidos (JIATFS) y la Administración de Control de Drogas (DEA).

Esta colaboración permitió activar tanto recursos marítimos como terrestres, lo que derivó en la localización de 3,220 paquetes de cocaína, equivalentes a cerca de tres toneladas.

Interceptan embarcaciones y se registra persecución

De acuerdo con el reporte oficial, una de las embarcaciones fue interceptada por el Servicio Nacional de Guardacostas, logrando la detención de uno de sus tripulantes.

En paralelo, las autoridades dirigieron sus esfuerzos hacia la segunda lancha, cuyos ocupantes la encallaron en un intento por escapar. Durante esta intervención se registró un intercambio de disparos con personas que se encontraban en tierra, quienes lograron huir del sitio.

A pesar de ello, la embarcación fue asegurada junto con el cargamento ilícito.

Detienen a seis personas vinculadas al caso

Tras asegurar el área, fuerzas de seguridad desplegaron un operativo terrestre en los alrededores, lo que permitió la detención de cinco personas adicionales que se desplazaban en un vehículo.

Entre los detenidos se encuentra un hombre de nacionalidad colombiana con residencia en Costa Rica, quien, junto con los otros implicados, es investigado por su presunta relación con el traslado de la droga.

Localizan vehículo presuntamente ligado al traslado

Como parte de las acciones posteriores, las autoridades ubicaron un camión cercano al sitio donde fue encontrada la embarcación encallada, el cual, de acuerdo con las primeras indagatorias, habría sido utilizado para movilizar el cargamento en tierra.

Pacífico central, punto clave en rutas del narcotráfico

El decomiso refleja la relevancia del Pacífico central costarricense dentro de las rutas del narcotráfico internacional, utilizadas para trasladar grandes cargamentos de droga desde Sudamérica hacia Norteamérica.

Autoridades señalaron que este tipo de operativos forman parte de una estrategia para interrumpir las cadenas logísticas del crimen organizado, mediante la cooperación internacional y el fortalecimiento de la vigilancia marítima.

Las investigaciones continúan en curso para determinar el origen del cargamento y la posible red criminal detrás del traslado.