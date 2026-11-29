Autoridades de Países Bajos interceptaron los ejemplares en el aeropuerto de Schiphol cuando viajero que se dirigía a Hong Kong intentaba transportarlos

Autoridades de Países Bajos incautaron 26 tortugas casquito Vallarta que eran transportadas de manera ilegal por un pasajero procedente de México con destino final en Hong Kong.

La Autoridad Neerlandesa de Seguridad Alimentaria y de Productos de Consumo (NVWA) informó que los ejemplares fueron localizados durante una inspección realizada en el aeropuerto de Schiphol, en Ámsterdam, uno de los principales centros de conexión aérea de Europa.

De acuerdo con la dependencia, las tortugas se encontraban ocultas en el equipaje del viajero, quien fue detenido por las autoridades tras el hallazgo de los reptiles.

Tráfico de especies bajo vigilancia internacional

El aseguramiento forma parte de los esfuerzos de las autoridades europeas para combatir el tráfico ilegal de fauna silvestre, una actividad considerada entre los delitos ambientales más lucrativos a nivel mundial.

La tortuga casquito Vallarta es una especie que despierta interés dentro del mercado ilegal de animales exóticos debido a su rareza y valor entre coleccionistas, lo que la convierte en objetivo frecuente de redes de tráfico internacional.

Tras la incautación, los ejemplares quedaron bajo resguardo de especialistas para evaluar su estado de salud y determinar las medidas necesarias para su cuidado.

Investigan posibles vínculos con redes de contrabando

Las autoridades neerlandesas mantienen abierta una investigación para esclarecer el origen de los animales y conocer si el pasajero detenido actuaba por cuenta propia o formaba parte de una organización dedicada al contrabando de especies protegidas.

El caso también pone de manifiesto los desafíos que enfrentan los organismos encargados de la protección de la biodiversidad para frenar el comercio ilegal de fauna, una práctica que representa una amenaza para numerosas especies en distintas regiones del mundo.