El cargamento de clorhidrato de cocaína procedía de Perú y tenía como destino final el puerto de Bélgica, según el reporte oficial.

La Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Antinarcóticos (DIRAN) y en desarrollo de la Estrategia Esmeralda, logró un contundente golpe contra el narcotráfico internacional al incautar una tonelada de clorhidrato de cocaína en el puerto de Cartagena.

De acuerdo con el reporte oficial, el cargamento ilícito se encontraba oculto al interior de un contenedor cargado de café verde que tenía como procedencia a Perú y cuyo destino final era el puerto de Bélgica.

Con esta operación, las autoridades lograron evitar que aproximadamente 2.5 millones de dosis de alcaloide llegaran a las calles del mercado internacional, afectando de manera directa las finanzas de las estructuras criminales transnacionales.

De acuerdo con las autoridades, no se reportaron personas detenidas al realizar las acciones del operativo de la estrategia Esmeralda. Toda esta información la comunicó el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, a través de sus cuentas oficiales, donde reafirmó su compromiso con la ciudadanía colombiana.

Compromiso institucional en terminales marítimos

Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar cerrando rutas y combatiendo las operaciones del narcotráfico en los principales terminales marítimos del país.



